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Ураганы в Курской области оставили без света более 9000 человек

Ведомости

Электроэнергии нет у более чем 9000 жителей Курской области, по которой за последние двое суток прошли ураганы. Больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его данным, в Льговском районе света у людей нет уже вторые сутки. В большинстве домов подача электроэнергии возобновлена, но без электричества все еще остаются около 2000 человек. Хинштейн на этом фоне призвал ускорить темпы восстановительных работ. Медленно устраняются проблемы и в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах, где обесточены порядка 50 населенных пунктов. По словам врио губернатора, от урагана пострадал и Рыльский район, там основные повреждения устранили.

«Россети» увеличивают количество аварийных бригад, с компанией есть договоренность, что при необходимости она направит бригады из других регионов. Руководство Курского филиала заверило, что электроснабжение восстановят «до наступления темноты», добавил Хинштейн.

Непогода привела к неполадкам со светом и в других регионах страны. Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за сильного ветра на территории Чувашии, где без света остались более 800 жилых домов. В Новгородской области, на территорию которой ночью 13 июля обрушились ливни с грозами и шквалистым ветром, света нет у порядка 22 000 человек.

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