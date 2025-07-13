Ураганы в Курской области оставили без света более 9000 человек

По его данным, в Льговском районе света у людей нет уже вторые сутки. В большинстве домов подача электроэнергии возобновлена, но без электричества все еще остаются около 2000 человек. Хинштейн на этом фоне призвал ускорить темпы восстановительных работ. Медленно устраняются проблемы и в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах, где обесточены порядка 50 населенных пунктов. По словам врио губернатора, от урагана пострадал и Рыльский район, там основные повреждения устранили.