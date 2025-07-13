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Из-за пожаров в Канаде миллионам американцев рекомендовали оставаться дома

Ведомости

Из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров в Канаде миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, сообщила газета Newsweek.

Для 22 млн человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане действует предупреждение о вредном для здоровья воздухе на улицах из-за токсичного дыма.

Западная провинция Манитоба в Канаде объявила из-за лесных пожаров чрезвычайное положение второй раз за год. В мае 30 000 человек были вынуждены покинуть дома и перебраться в соседний регион. Сейчас в Канаде более 100 лесных пожаров, 20 из которых считаются вышедшими из-под контроля, сообщает Newsweek.

В январе в округе Лос-Анджелес бушевали крупные лесные пожары. Они уничтожили дома и предприятия и вынудили около 180 000 жителей покинуть свои жилища. Около 95 000 потребителей оставались без электричества. Экономические потери составили от $135 млрд до $150 млрд, что делает это стихийное бедствие одним из самых дорогостоящих в современной истории США.

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