Из-за пожаров в Канаде миллионам американцев рекомендовали оставаться дома

Западная провинция Манитоба в Канаде объявила из-за лесных пожаров чрезвычайное положение второй раз за год. В мае 30 000 человек были вынуждены покинуть дома и перебраться в соседний регион. Сейчас в Канаде более 100 лесных пожаров, 20 из которых считаются вышедшими из-под контроля, сообщает Newsweek.