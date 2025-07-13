В Великобритании самолет Beechcraft Super King Air упал сразу после взлета
В аэропорту Саутенда в Эссексе (Великобритания) небольшой самолет упал и загорелся сразу после взлета, сообщила газета Daily Mail.
По данным газеты, самолет Beechcraft King Air B200 направлялся в Нидерланды. На месте происшествия находятся полиция Эссекса и машины скорой помощи.
В сети уже опубликованы фотографии и видео, на которых виден взрыв на взлетно-посадочной полосе, а также клубы черного дыма.
Вместимость самолета Beechcraft King Air B200 составляет 7-9 пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Лондон, потерпел крушение на западе Индии, упав на жилой квартал. На его борту было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.