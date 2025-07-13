В Великобритании самолет Beechcraft Super King Air упал сразу после взлета

12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Лондон, потерпел крушение на западе Индии, упав на жилой квартал. На его борту было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.