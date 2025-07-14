В Генпрокуратуре призвали помещать детей в спеццентры за буллинг

Как пояснила Каткова, большинство несовершеннолетних, устраивающих в коллективах травлю или участвующих в буллинге, исходя из возраста, не могут быть привлечены ни к административной, ни к уголовной ответственности. В связи с этим в Генпрокуратуре посчитали, что с этой категорией детей нужно «работать». При этом планируемые сроки содержания виновных в травле и буллинге в специальных центрах она не уточнила.