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В Генпрокуратуре призвали помещать детей в спеццентры за буллинг

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ внесла в правительственную комиссию предложение о том, чтобы дети, которые занимаются травлей и буллингом, могли быть помещены в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщила представитель ведомства Ольга Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает «РИА Новости».

Как пояснила Каткова, большинство несовершеннолетних, устраивающих в коллективах травлю или участвующих в буллинге, исходя из возраста, не могут быть привлечены ни к административной, ни к уголовной ответственности. В связи с этим в Генпрокуратуре посчитали, что с этой категорией детей нужно «работать». При этом планируемые сроки содержания виновных в травле и буллинге в специальных центрах она не уточнила.

ЦВСНП относятся к системе МВД. В этих центрах идет профилактическая индивидуальная работа с несовершеннолетними. Кроме того, они могут временно находиться там, чтобы защитить их самих и предупредить повторные правонарушения. В том числе несовершеннолетние, которые совершили опасное для общества деяние, могут содержаться в ЦВСНП по решению суда до достижения возраста, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по этому преступлению.

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