У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3

Измерительные станции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски. Очаг землетрясения расположен в океане в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на глубине чуть более 20 км. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.