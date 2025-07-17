У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3
Измерительные станции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски. Очаг землетрясения расположен в океане в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на глубине чуть более 20 км. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
В связи с землетрясением национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
2 июля в акватории Авачинского залива вблизи Петропавловска-Камчатского случилось землетрясение. Его магнитуда составила 5,2. Землетрясение произошло в 14:49 по местному времени (05:49 мск) в 51 км от Петропавловска-Камчатского, очаг находился на глубине 88,2 км.