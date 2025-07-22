ТАСС: вице-губернатора Брянской области обвиняют в хищении более 818 млн рублей

22 июля стало известно, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении вице-губернатора. Ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы с ограничением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Еще одним подозреваемым по делу проходит директор управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.