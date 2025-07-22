ТАСС: вице-губернатора Брянской области обвиняют в хищении более 818 млн рублей
Уголовное дело в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко предусматривает ущерб, размер которого составляет не менее 818,8 млн руб. Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
«Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений», – сообщил агентству источник. При этом указанные оборонные объекты не были возведены должным образом.
Собеседник издания подчеркнул, что в условиях проведения спецоперации на Украине предполагаемые действия Симоненко навредили обороноспособности российских границ и защите населения.
22 июля стало известно, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении вице-губернатора. Ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы с ограничением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Еще одним подозреваемым по делу проходит директор управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.