СК начал проверку по факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина
Доследственная проверка проводится по факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
5 августа стало известно о гибели Гришина в результате несчастного случая. О его смерти рассказала супруга спортивного комментатора Анастасия Гришина. Она уточнила, что трагедия произошла на железнодорожной платформе во время сильного дождя.
Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 г. на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 г. работал на канале «Спорт» (позднее – «Россия-2»), затем три года был комментатором на «Матч ТВ». С 2018 г. сотрудничал с «Первым каналом». За годы работы освещал пять Олимпийских игр, чемпионаты мира и Европы по футболу, а также крупнейшие турниры по фигурному катанию.