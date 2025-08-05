СК начал проверку по факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 г. на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 г. работал на канале «Спорт» (позднее – «Россия-2»), затем три года был комментатором на «Матч ТВ». С 2018 г. сотрудничал с «Первым каналом». За годы работы освещал пять Олимпийских игр, чемпионаты мира и Европы по футболу, а также крупнейшие турниры по фигурному катанию.