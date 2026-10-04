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Проживающий в США сын Кашпировского не приедет на похороны отца

Сергей Пахомов
Роберт Нетелев / Фотохроника ТАСС
Роберт Нетелев / Фотохроника ТАСС

Сын советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей отказался прилететь на похороны своего отца из США. Об этом «РИА Новости» сообщил его племянник Юрий Мамаев.

«Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что сын психотерапевта на протяжении многих лет живет в США. Также Мамаев заявил, что похороны Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, по словам его директора Сергея Рудых, стала остановка сердца.

Кашпировский получил известность в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.

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