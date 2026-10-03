«Я дам установку». С какими идеями выступал Кашпировский

«Я дам установку». С какими идеями выступал КашпировскийСоветский и российский психотерапевт умер в возрасте 87 лет
Выпускник Винницкого мединститута, психиатр и психотерапевт Анатолий Кашпировский получил всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В октябре‑декабре 1989 г. на Центральном телевидении СССР вышел цикл из шести передач «Сеансы здоровья врача‑психотерапевта Анатолия Кашпировского». По разным оценкам, их аудитория составила от 180 до 300 млн человек. Он выступал перед огромной аудиторией не просто с идеей гипноза, а с цельной концепцией массовой психотерапии через телевидение. 3 октября Кашпировский скончался в больнице в возрасте 87 лет.
«Ведомости» собрали главные идеи, с которыми выступал Кашпировский.
Телевидение как инструмент лечения
Главная новаторская идея Кашпировского заключалась в том, что психотерапевтическое воздействие необязательно проводить с человеком лично: врач может воздействовать через телевизионный эфир на огромную аудиторию. Именно поэтому он называл свои передачи фактически «телевизионной психотерапией».
В 1988 г. состоялась операция в Киеве, во время которой Кашпировский находился в Москве и осуществлял психологическое воздействие через телемост. В 1989 г. последовал телемост Киев – Тбилиси с двумя операциями. Эти события действительно описываются как операции без обычной медикаментозной анестезии. Cам Кашпировский считал их доказательством возможности дистанционного психотерапевтического воздействия. На пресс‑конференции в МИД СССР (11 октября 1989 г.) он сказал: «…в марте 1988 г. была проведена хирургическая операция с использованием для анестезии телеканала Киев – Москва, что положило начало телевизионной психотерапии».
Внутренний ресурс саморегуляции
Кашпировский утверждал, что внушение может запускать в организме процессы саморегуляции и тем самым влиять на болезни и боль. Это видно по формулировкам его телесеансов 1989 г.: он говорил о воздействии на мозг и о том, что человек способен иначе воспринимать информацию под воздействием сеанса. Внушение должно быть не обязательно прямым. Кашпировский рассказывал, что специально маскировал воздействие: мог говорить о совершенно посторонних вещах, а внушение, по его словам, происходило скрыто.
«Сам человек со своей сложной фармацевтической системой, которая способна вырабатывать внутренние лекарства. А чтобы эти лекарства выработались, необходим сильный авторитетный импульс, возбуждающий саморегуляцию», – сказал Кашпировский в интервью журналу «Интервью: Люди и события».
Он представлял свои выступления как медицинский эксперимент, а не как мистику. В интервью 1989 г. он настаивал, что использует «классические методы внушения», а результаты нужно исследовать научно. Он предполагал, что за эффектами внушения могут стоять определенные биохимические процессы и вещества в организме. По мнению Кашпировского, правильное психотерапевтическое воздействие способно обеспечить создание таких условий, при которых человеческий организм может максимально использовать возможности своего «биокомпьютера», приводящего в движение программу «матрицы памяти нормы». По его мнению, болезнь – это не только поврежденная ткань, но и неправильная «программа», которую каким-то образом можно изменить воздействием на психику.
Ключевое понятие – установка
Кашпировский исходил из представления, что сознательное мышление – своего рода фильтр или цензор. Поэтому он старался занять сознание чем-нибудь другим, а воздействие направить на то, что называл подсознанием.
Он сам описывал это примерно так: сознание отвлекается, а внушение незаметно создает «установку» на изменение состояния. Он мог говорить о чем угодно, а потом внезапно произносить фразу вроде «у вас уже проходит боль». Его модель работала не по принципу «я заставлю вас поверить», а по принципу «я обойду вашу необходимость верить».
Как заявлял Кашпировский, дистанционным способом, через эфир в течение шести телепередач удалось осуществить излечение миллионов людей от десятков неизлечимых телесных болезней, впервые в истории выявить у человека уникальные феномены: исчезновение седины, рост зубов в третий раз, регенерацию поврежденных тканей. Однако заявления о возможности дистанционно лечить заболевания не получили признания современной доказательной медициной.
В начале 1990-х публичная роль Кашпировского стала более политической. В 1993 г. он был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. 16 февраля 2012 г. ЦИК регистрировал Кашпировского доверенным лицом кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. В списке из 15 доверенных лиц он значился под номером девять, а его основным местом работы было указано «пенсионер».
В 2020 г. на волне коронавируса Кашпировский вел видеоблог на YouTube. В выпусках, посвященных пандемии, он поддерживал призывы к самоизоляции и правильному питанию.