«Я дам установку». С какими идеями выступал Кашпировский

Он представлял свои выступления как медицинский эксперимент, а не как мистику. В интервью 1989 г. он настаивал, что использует «классические методы внушения», а результаты нужно исследовать научно. Он предполагал, что за эффектами внушения могут стоять определенные биохимические процессы и вещества в организме. По мнению Кашпировского, правильное психотерапевтическое воздействие способно обеспечить создание таких условий, при которых человеческий организм может максимально использовать возможности своего «биокомпьютера», приводящего в движение программу «матрицы памяти нормы». По его мнению, болезнь – это не только поврежденная ткань, но и неправильная «программа», которую каким-то образом можно изменить воздействием на психику.