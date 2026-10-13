Девятерых застрявших в Непале российских туристов эвакуировали вертолетом

По ее словам, первую ночь группа спала на полу церкви, затем спустилась в поврежденную деревню. Туристы намерены поехать в Покхару и отправиться в другой трек в регионе Аннапурны. В священную буддийскую долину Цум, куда группа изначально собиралась, они надеются попасть в следующем году, когда восстановят инфраструктуру.‍