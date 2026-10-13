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Девятерых застрявших в Непале российских туристов эвакуировали вертолетом

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Группу из девяти российских туристов, застрявших на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали военным вертолетом в поселок Аругат, откуда есть дорога в Катманду и Покхару. Об этом руководитель группы Мария Ерохина сообщила ТАСС.

По ее словам, первую ночь группа спала на полу церкви, затем спустилась в поврежденную деревню. Туристы намерены поехать в Покхару и отправиться в другой трек в регионе Аннапурны. В священную буддийскую долину Цум, куда группа изначально собиралась, они надеются попасть в следующем году, когда восстановят инфраструктуру.‍

11 октября на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха случилось наводнение. Российские туристы, отправившиеся в треккинг вокруг горы Манаслу, оказались отрезанными от внешнего мира. Советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев сообщал ТАСС, что российское дипведомство попросило местные власти рассмотреть возможность эвакуации соотечественников. 

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