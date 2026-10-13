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Главная / Общество /

Отчисленным студентам могут на пять лет запретить поступать в тот же вуз

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Студентам, отчисленным из вуза за нарушение дисциплины, могут запретить повторно поступать в это учебное заведение в течение пяти лет. Соответствующий проект приказа подготовило Минобрнауки России.

Согласно проекту, приказ вступит в силу 1 марта 2027 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г. Он предусматривает отказ от приема на укрупненные группы специальностей – поступать можно будет только на конкретные специальности и направления, а в магистратуру – не более чем на пять направлений в одном вузе.

Перечень индивидуальных достижений расширят: медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», обучение по проекту «Код будущего» (учитывается для программирования, ИИ и робототехники) и образование в ДОСААФ.

Дополнительные баллы дадут за ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии (не менее 60 баллов) для математических, естественных, инженерных и технических направлений.

Право на зачисление без экзаменов по олимпиадам сохранят только за победителями с учетом результатов 10–11 классов. Уточняется оплата: для платных мест нужна оплата первого семестра, вузы должны публиковать перечень платных направлений, испытаний и стоимость до 15 апреля. Иностранцев разрешат зачислять на платное обучение раньше основной категории с учетом виз.

В случае утверждения приказ вступит в силу 1 марта 2027 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.

11 октября глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что продолжительность высшего образования при переходе на новую модель будет зависеть от сложности специальности. По его словам, обучение займет четыре, пять или шесть лет.

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