Отчисленным студентам могут на пять лет запретить поступать в тот же вуз

Согласно проекту, приказ вступит в силу 1 марта 2027 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г. Он предусматривает отказ от приема на укрупненные группы специальностей – поступать можно будет только на конкретные специальности и направления, а в магистратуру – не более чем на пять направлений в одном вузе.