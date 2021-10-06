Мобильная версия NFT игры Bold Point выходит на российских смартфонах AYYA
«СмартЭкоСистема» – компания, специализирующаяся на разработке и производстве пользовательских устройств, работающих в сетях LTE и 5G. В сфере компетенций ООО «СмартЭкоСистема» находится проектирование и разработка как относительно простых устройств передачи данных, так и сложных программно-аппаратных комплексов. Штат компании включает разработчиков аппаратной и программной составляющих устройств.
В настоящее время приоритетом компании является разработка продукции для передачи данных в сетях LTE как самых распространённых в России и мире. Внедрение новых разработок радио-электронной отрасли позволит вывести на рынок перспективные устройства, поддерживающие передачу данных в стандарте 5G.
Одним из важнейших направлений деятельности компании является разработка и выпуск на рынок линейки Смартфонов под брендом AYYA. Экосистема цифровых и бытовых устройств AYYA открывает для широкого круга пользователей полезные умные функции, делающие жизнь проще и безопаснее.
В рамках партнерской программы с YAY Games достигнуты договорённости о выпуске лимитированной версии Смартфонов AYYA, посвященной релизу игры Bold Point, а также выходу на рынок модели, предоставляющей пользователю новый уровень безопасности общения.
Смартфон AYYA лимитированной партии предлагает будущим пользователям высокую производительность, продвинутый графический процессор, сбалансированные характеристики и полный спектр мультимедиа возможностей. Стильный дизайн с вырезом камеры формата punch hole дополняет образ современного устройства. Уникальный для коммерческого сектора комплекс средств безопасности позволяет без опасений обсуждать как бизнес темы, так и личные вопросы особой важности.
Генеральный директор ООО «СмартЭкоСистема» Владислав Иванов: «Мы рады объявить о выпуске лимитированной партии смартфона AYYA Bold Point. YAY Games выпускает на рынок действительно инновационный продукт, и это в полной мере соответствует философии нашей компании. Смартфон AYYA и игра Bold Point представляют собой развитие уже привычных продуктов в новых направлениях»
YAY Games представляет собой платформу децентрализованных игр, построенных на технологии Blockchain. Эти игры хранят в открытом доступе все данные о игроках, предметах, их действиях, и регистрации любых событий. Например, результат поединка между игроками может быть рассчитан только игровой механикой и его невозможно подделать или изменить . Децентрализованную игру и её механики невозможно «подкрутить» в пользу администрации или игроков.
Такие игры рассчитаны как на геймеров, так и на криптоэнтузиастов и новичков в индустрии децентрализованных игр. YAY взяли лучшее из гейминга и криптоиндустрии, добавив инновационные игровые механики майнинга в привычные для пользователей игры. Не обошли вниманием и технологии DeFi (финансовые операции, построенные на технологии Blockchain) и NFT-токены — уникальные невзаимозаменяемые цифровые активы, созданные на основе криптовалюты. NFT нельзя подменить другим таким же активом.
Благодаря технологии блокчейн игроки смогут легко погрузиться в увлекательные виртуальные миры, зарабатывать на игровых достижениях, участвовать в боях как против людей, так и против компьютерных противников, а также крафтить уникальные коллекционные карточки. Вознаграждение зависит от количества сыгранных игр, проведённых турниров и полученных достижений.
Комментарий от компании YAY Games: «По результатам анализа рынка децентрализованных игр в конце 2020-го года мы поняли, что порог входа в игровые DeFi проекты очень высок для рядовых пользователей, как с точки зрения финансовых вложений, так и с точки зрения технической грамотности, поэтому мы приняли решение о разработке технической платформы, которая позволит познакомить рядовых игроков с криптоиндустрией и децентрализованными проектами посредством создания дружелюбной игры с очень низким порогом входа». Этим решением стал Bold Point. Bold Point — это коллекционная карточная RPG-игра, основанная на NFT, в которой используется инновационные механики майнинга. Благодаря использованию собственной Sidechain-технологии Bold Point даёт возможность игрокам глубже погрузиться в мир децентрализованных финансов и криптоиндустрии и получить все преимущества финансовых инноваций без подключения своего реального кошелька: по сути, Sidechain – это песочница внутри контура игры.
Целью игрока является развитие своего виртуального персонажа и повышения его уровня в боевых сражениях. Результатом поединка является получаемый победителем «опыт». Накопление «опыта» позволяет приобретать навыки и улучшать характеристики, тем самым развивая персонажа и делая его сильнее на боевой арене.
Все персонажи и достижения представляют собой уникальные NFT-токены, которые можно коллекционировать, покупать, продавать, обменивать на внутриигровом рынке NFT.
В основе игры лежит новаторская игровая модель на стыке моделей Play-to-earn и Free-to-play, где игроки могут зарабатывать без вложения собственных средств для того, чтобы начать игру или же увеличить стоимость своих виртуальных активов.
Еще одной особенностью игры Bold Point является невероятно низкий для подобных проектов порог входа в мир децентрализованных финансов с помощью обучающих и игровых механик. Например, для старта игры используется максимально дружественный подход — при регистрации Bold Point внимательно проведет через все необходимые шаги.