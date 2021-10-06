Мобильная версия NFT игры Bold Point выходит на российских смартфонах AYYA

Комментарий от компании YAY Games: «По результатам анализа рынка децентрализованных игр в конце 2020-го года мы поняли, что порог входа в игровые DeFi проекты очень высок для рядовых пользователей, как с точки зрения финансовых вложений, так и с точки зрения технической грамотности, поэтому мы приняли решение о разработке технической платформы, которая позволит познакомить рядовых игроков с криптоиндустрией и децентрализованными проектами посредством создания дружелюбной игры с очень низким порогом входа». Этим решением стал Bold Point. Bold Point — это коллекционная карточная RPG-игра, основанная на NFT, в которой используется инновационные механики майнинга. Благодаря использованию собственной Sidechain-технологии Bold Point даёт возможность игрокам глубже погрузиться в мир децентрализованных финансов и криптоиндустрии и получить все преимущества финансовых инноваций без подключения своего реального кошелька: по сути, Sidechain – это песочница внутри контура игры.