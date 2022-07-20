Лидеры рекламной отрасли выдвинут свои предложения для изменения законопроекта

Возбужденный рынок ищет возможности повлиять на ситуацию. Лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба российской цифровой наружной рекламы зависит от одного закона. Завтра утром все те, кто приурочен к данной проблеме будут предлагать свои поправки, которые смогут смягчить условия для работы на рекламном рынке. Надеемся, что все игроки выдвинут реальные и возможные для использования идеи, которые можно продвинуть, как поправки к новому законопроекту.