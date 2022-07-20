Лидеры рекламной отрасли выдвинут свои предложения для изменения законопроекта
Завтра пройдет расширенное заседание АКАР (16+) и операторов наружной рекламы для обсуждения Плана действий («Дорожной карты») по внесению поправок в новый закон «О рекламе». Одним из инициаторов заседания стал медиахолдинг MAER, входящий в состав системообразующих компаний.
Неужели конкуренты и правда объединятся?
Возбужденный рынок ищет возможности повлиять на ситуацию. Лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба российской цифровой наружной рекламы зависит от одного закона. Завтра утром все те, кто приурочен к данной проблеме будут предлагать свои поправки, которые смогут смягчить условия для работы на рекламном рынке. Надеемся, что все игроки выдвинут реальные и возможные для использования идеи, которые можно продвинуть, как поправки к новому законопроекту.
На рынке digital-рекламы найдется место для всех. Радует, что лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба наружной рекламы зависит от одного закона. В такую минуту главное – объединиться для сохранения здоровой конкуренции и развития рекламной отрасли в стране.