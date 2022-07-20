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На правах рекламы 16+

Лидеры рекламной отрасли выдвинут свои предложения для изменения законопроекта

Завтра пройдет расширенное заседание АКАР (16+) и операторов наружной рекламы для обсуждения Плана действий («Дорожной карты») по внесению поправок в новый закон «О рекламе». Одним из инициаторов заседания стал медиахолдинг MAER, входящий в состав системообразующих компаний.

Неужели конкуренты и правда объединятся?

Возбужденный рынок ищет возможности повлиять на ситуацию. Лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба российской цифровой наружной рекламы зависит от одного закона. Завтра утром все те, кто приурочен к данной проблеме будут предлагать свои поправки, которые смогут смягчить условия для работы на рекламном рынке. Надеемся, что все игроки выдвинут реальные и возможные для использования идеи, которые можно продвинуть, как поправки к новому законопроекту.

На рынке digital-рекламы найдется место для всех. Радует, что лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба наружной рекламы зависит от одного закона. В такую минуту главное – объединиться для сохранения здоровой конкуренции и развития рекламной отрасли в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных