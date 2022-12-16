Реклама хорошего настроения

Реклама хорошего настроенияБизнес-тренер Радисдав Гандапас рассказал, какими психологическими запросами потребителей могут воспользоваться бренды для решения бизнес-задач.
Новогодний антистресс
На московской конференции о маркетинге и рекламе «День бренда» (0+) многие представители отрасли говорили о стрессовости 2022 года. Эмоциональное перенапряжение испытали не только работники рынка рекламы, но и потребители. По результатам исследования ВЦИОМ, в современных реалиях стрессу подверглись более половины населения страны — 57%. Из них 79% — молодежь.
Ответная реакция не заставила себя ждать: 88% пользователей соцсетях сегодня предпочитают позитивный контент, например, призывы к здоровому образу жизни, помощи животным. Еще один популярный способ борьбы со стрессом — шопинг. И этот тренд будет только усиливаться, считает Радислав Гандапас, ставший на время своего выступления лицом медиахолдинга MAER. Опрос «Национального рейтингового агентства» (НРА) показал, что у 74% россиян изменились паттерны поведения — потребитель готов активно знакомиться с брендами, которые пришли на замену покинувшим страну. Новогодние праздники лишь усиливают этот тренд.
Эмоциональная стабильность
Во все времена реклама создает психологические точки опоры и психоэмоциональную стабильность, утверждет Радислав Гандапас. А новая реклама или формат рекламы позитивно воздействуют на людей. Спикер привел в пример проект Maer.TAXI: 2000 цифровых экранов на автомобилях такси, запущенные недавно в Москве. Бизнес-тренер поделился диалогом с водителем одного из таких автомобилей, который привез его на «День бренда». Таксист рассказал, что особенно эмоционально на экран реагируют дети, поскольку он напоминает им планшет. А куда смотрит ребенок — туда и родители.
В этом проекте бренды могут воспользоваться такими позитивными возможностями, как нативные креативы на темы поездки в такси. Спикер предложил несколько вариантов, которые гарантированно привлекут внимание к бренду. Например, «Вдоль ночных дорог, мимо чьих-то снов» хорошо подойдет товарам для сна, а «Хочу в такси тебя обнять и поцеловать» — ментоловым леденцам.
Таргетинг и суггестия
Радислав Гандапас признался, что сам собирается использовать новый носитель MAER для рекламной кампании: в центре Москвы находится целевая аудитория, перед которой он часто выступает. Автомобили с рекламными экранами передвигаются в пределах Третьего транспортного кольца — контент транслируется публике у Красной площади, в Москва-Сити, в исторических кварталах столицы. При желании рекламную кампанию можно таргетировать в конкретных локациях «поулично».
Возможность выбрать аудиторию в центре Москвы для показа рекламы его лекций стала для Радислава Гандапаса еще одним аргументом в пользу MAER.TAXI. Аудитория сталкивается с рекламным контентом на такси порядка 60 млн раз в сутки. Рост конверсии происходит за счет «суггестивного воздействия»: внушения с помощью многократного доведения контента до аудитории.
Поспешишь — бренд сохранишь
2022 и 2023 годы — самые удачные годы для медиазамещения брендов в России, считают многие эксперты «Дня бренда». Конкуренция за освободившиеся ниши в разгаре, поэтому без массированных инвестиций в рекламу бренды рискуют вылететь из гонки.
Одним из коммуникационных каналов, рекомендуемых экспертами для продвижения в России, стала цифровая наружная реклама. В 2022 году ее рынок отличился «антихрупкостью» и вырос на 12-21% в отличие от других ниш. Этому способствовали инвестиции заказчиков из сфер электронной коммерции, недвижимости и финансов, а также переход клиентов из интернета и телевидения. В Media Instinct Group отмечают, что в 2022 году в DOOH-рекламу* пришло около 1000 новых рекламодателей. В следующие несколько месяцев эксперты ожидают, что в отдельных категориях бизнеса бюджеты на размещение на цифровых экранах вырастут на 30%.
Радислав ГАНДАПАС, бизнес-тренер, специалист по лидерству и ораторскому искусству:
«Раньше я мог годами проводить один и тот же тренинг. Но сегодня люди уже не ходят слушать информацию даже годичной давности. Скорость обновления информации и инструментов колоссальная — новизна становится главным фактором успеха. Подобное явление наблюдается и на рекламном рынке. Хорошо зарекомендовавшие себя, но привычные инструменты продвижения перестают удовлетворять заказчика. Сообщество сосредоточено на поиске новых форм и форматов коммуникации с потребителем. Главными рекламоносителями обозримого будущего станут те, о которых мы 2-3 года назад даже не слышали. На наших глазах происходит перерождение коммуникационного рынка».
*DOOH-реклама – цифровая наружная реклама.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего форматов (15 медиафасадов, 75 экранов формата 15х5 метров), такси-формата (2 тыс. экранов, работающих в центре столицы). Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет транслировать контент в интернете.