Реклама хорошего настроения

Одним из коммуникационных каналов, рекомендуемых экспертами для продвижения в России, стала цифровая наружная реклама. В 2022 году ее рынок отличился «антихрупкостью» и вырос на 12-21% в отличие от других ниш. Этому способствовали инвестиции заказчиков из сфер электронной коммерции, недвижимости и финансов, а также переход клиентов из интернета и телевидения. В Media Instinct Group отмечают, что в 2022 году в DOOH-рекламу* пришло около 1000 новых рекламодателей. В следующие несколько месяцев эксперты ожидают, что в отдельных категориях бизнеса бюджеты на размещение на цифровых экранах вырастут на 30%.