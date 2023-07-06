Компания «Электрорешения» выпустила облигации на 1 млрд рублей на Мосбирже

«EKF сегодня – это надёжный партнёр. Делать бизнес наших заказчиков эффективнее и улучшать качество жизни людей – наши приоритеты. Для себя мы постоянно повышаем планку: к 2026 году мы запланировали прийти к цифре 32 млрд рублей в продажах – это наша стратегическая цель. Добиваться колоссальных результатов нам помогают люди, партнёры. В рамках инвестпроектов мы работаем с Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов. Только за прошлый год совместно с ФРП мы реализовали около 30 проектов, которые будут запущены в производство в течение 2023-2024 годов»

Дмитрий Кучеров Директор департамента управления бизнесом, EKF