Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» объединил свыше 189 тысяч человек

Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» объединил свыше 189 тысяч человекГлавный полумарафон страны «ЗаБег.РФ» 19 мая одновременно прошел во всех регионах России. С Васильевского спуска в Москве вместе с 25 тысячами участников стартовала и команда Медиахолдинга МАЕР – партнер «Лиги героев»
Цифровые приглашения на забег получили более 5 миллионов человек, это не только жители Москвы и Московской области, но и других крупных российских городов.
В воскресенье на старт вышли более 180 тысяч бегунов от Камчатки до Калининграда. «ЗаБег.РФ» реализуется в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
«Спорт становится нормой жизни для всех нас. В год семьи очень приятно видеть, что приходят целыми семьями люди и занимаются физической культурой, спортом. Только в Москве на старт заявилось 25 тысяч участников. И вместе с нами все регионы России и 15 стран. Спорт объединяет! Я желаю всем веры, надежды, любви, любви к России!» – приветствовал участников забегов министр спорта России Михаил Дегтярев.
Особенностью полумарафона является его доступность: на старт выходят бегуны всех возрастов и с любым уровнем подготовки. Участники могли выбрать одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
«Для меня “ЗаБег.РФ” — это одно из самых значимых мероприятий. В этом году с нами бежит рекордное количество участников, почти во всех городах солд-ауты, а география мероприятия за рубежом расширилась еще больше — на 15 стран! Мы показываем самый высокий уровень организации, а тысячи новых участников загораются идеей бежать свою дистанцию вместе с нами, со всей страной и даже миром», — сказала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» (One Run) Ксения Шойгу.
На синхронный старт полумарафона сотрудники Медиахолдинга МАЕР вышли не только в Москве, а также в Самаре и Екатеринбурге.
«МАЕР давно дружит с “Лигой Героев”, и мы поддерживаем их спортивные мероприятия. Благодаря нашим медиаэкранам и технологиям цифровые приглашения увидели более пяти миллионов жителей российских городов, на старт в этом году вышли рекордные 189 тысяч человек. Мы в МАЕР живем спортом! Бизнес – это всегда гонка и борьба за лидерство! А чтобы быть лидером, надо быть в отличной форме! Поэтому мы сегодня здесь, в самом центре Москвы, на Васильевском спуске участвуем в забеге «Лиги Героев». Я с детства занимаюсь спортом, прививаю любовь к спорту сыну – и он уже берет золотые медали. Спорт – это здоровье и отличный способ провести время с партнерами и друзьями», — отметил владелец и генеральный Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В этом году вместе с Россией марафон пробежали еще 15 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Киргизия, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Там мероприятие прошло под названием One Run и собрало свыше 29 тысяч человек.