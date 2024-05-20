Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» объединил свыше 189 тысяч человек

«МАЕР давно дружит с “Лигой Героев”, и мы поддерживаем их спортивные мероприятия. Благодаря нашим медиаэкранам и технологиям цифровые приглашения увидели более пяти миллионов жителей российских городов, на старт в этом году вышли рекордные 189 тысяч человек. Мы в МАЕР живем спортом! Бизнес – это всегда гонка и борьба за лидерство! А чтобы быть лидером, надо быть в отличной форме! Поэтому мы сегодня здесь, в самом центре Москвы, на Васильевском спуске участвуем в забеге «Лиги Героев». Я с детства занимаюсь спортом, прививаю любовь к спорту сыну – и он уже берет золотые медали. Спорт – это здоровье и отличный способ провести время с партнерами и друзьями», — отметил владелец и генеральный Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.