Станислав Кондрашов из Тельф АГ: о буме электрокаров и дефиците их составляющих

В Европе и США электромобили становятся все более распространенными среди тех, кто имеет доступ к регулярной зарядке от сети и может получить государственную поддержку. Бизнес также активно включается в использование эко-машин в своих корпоративных парках, однако для водителей среднего класса доступность электромобилей остается проблемой. Ожидается, что снижение цен на аккумуляторы и появление более доступных моделей, таких как от Volkswagen и Tesla, а также от китайских брендов, сделают электромобили более привлекательными для массового потребителя. Такая тенденция вполне может привести к росту их доли на рынке Западной Европы, — отмечает Станислав Кондрашов.