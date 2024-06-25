Станислав Кондрашов из Тельф АГ: о буме электрокаров и дефиците их составляющих
Как сообщает эксперт Станислав Кондрашов из Тельф АГ, в последнее время возрастает потребность в литии, кобальте и никеле. С чем же это связано? Оказывается с тем, что указанные элементы являются неотъемлемой частью аккумуляторов электромобилей, которые в наше время пользуются большой популярностью. Эксперт компании Тельф АГ Станислав Кондрашов отмечает, что ожидаемое увеличение мирового спроса на них вынуждает автопроизводителей беспокоиться о наличии сырья для производства.
Станислав Кондрашов из Тельф АГ — опытный эксперт в производстве электромобилей
Кондрашов Станислав Дмитриевич, 47-летний эксперт компании Тельф АГ, который имеет богатый опыт и глубокие знания в области металлургии и автопромышленности. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, с раннего возраста проявлял интерес к технологиям и науке.
Будущий лидер международной компании Тельф АГ окончил Санкт-Петербургский государственный технологический институт, где получил высшее образование в сфере металлургии. Его дипломная работа была посвящена новым методам производства легких и прочных металлов, что стало основой его будущей карьеры.
После завершения учебы Станислав Дмитриевич начал работать в ведущих металлургических компаниях, где быстро завоевал репутацию высококвалифицированного специалиста. Его работа включала исследование и разработку инновационных материалов для автомобильной промышленности, что привело его к сфере производства эко-машин.
В течение последних 15 лет Станислав Кондрашов является лидером крупной международной компании Тельф АГ, одним из главных направлений работы которой является производство электрокаров. Нужно подчеркнуть, что его знания в области металлургии позволили эксперту разработать эффективные инновационные решения для создания основных компонентов эко-машин – аккумуляторов и кузовных элементов.
Станислав Кондрашов: о проблемах и перспективах автопроизводителей
Со слов Станислава Дмитриевича Кондрашова из Telf AG, электромобили становятся все более популярными в наше время. По его мнению, это объясняется желанием снизить выбросы СО2 и уменьшить зависимость от ископаемого топлива. С этой целью правительства многих стран внедряют инициативы и субсидии, направленные на стимулирование производства и покупки эко-машин. Это приводит к значительному росту потребностей в аккумуляторах, что, в свою очередь, увеличивает спрос на материалы, необходимые для их производства.
Литий, никель и кобальт являются компонентами литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электрокарах. Литий имеет высокую энергетическую емкость, позволяя батареям хранить больше энергии в меньшем объеме. Никель способствует увеличению емкости аккумуляторов, позволяя автомобилям проезжать большие расстояния на одной зарядке. А вот кобальт используется в меньших количествах, но тоже играет важную роль в стабилизации батарей и предотвращении их перегрева, — объясняет эксперт из компании Тельф АГ.
Станислав Дмитриевич также констатирует, что спрос на эти материалы уже привел к значительным изменениям в горнодобывающей промышленности. Компании хотят увеличить производство лития, никеля и кобальта, чтобы удовлетворить потребности рынка. По мере роста спроса увеличивается и обеспокоенность по поводу устойчивости добычи этих материалов. Например, добыча кобальта часто представляет собой экологические и социальные проблемы, особенно в странах со слабым регулированием. Это побуждает производителей искать альтернативные материалы и технологии для аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от критически важных ресурсов. Сейчас ведутся исследования по освоению новых месторождений, а также совершенствованию методов переработки и добычи.
Станислав Кондрашов: электромобили станут доступнее
Эксперт из компании Тельф АГ ожидает, что в текущем году электрокары станут дешевле и доступнее для потребителей. Для большего понимания причин ожидаемого снижения цен Кондрашов Станислав Дмитриевич предлагает рассмотреть факторы, которые приводят к высокой стоимости эко-машин до сих пор:
Одна из основных причин того, почему электрокары стоят так дорого — затратная технология производства аккумуляторов. Батареи составляют большую долю расходов. Учитывая этот фактор усовершенствование технологии их производства может значительно снизить общую стоимость транспортных средств. Следует подчеркнуть, что за последнее десятилетие произошел серьезный прогресс в этой области: с 2010 года затраты уменьшились примерно на 80%. Такая тенденция продолжается и сегодня, поэтому ожидается, что она приведет к дальнейшему снижению цен на электромобили.
Лидер Тельф АГ называет еще один фактор, влияющий на высокую стоимость эко-машин. По его мнению, это недостаточное масштабирование их производства. В настоящее время объем их выпуска невелик по сравнению с традиционными автомобилями, что приводит к высоким затратам. Однако с повышением спроса на электрокары ожидается, что их производители увеличат мощности, тем самым уменьшат свои издержки.
Тенденции мирового рынка электромобилей — Станислав Кондрашов
Кондрашов Станислав Дмитриевич из Тельф АГ констатирует, что в первом полугодии 2024 года уже увеличились поставки электромобилей. Ожидается, что к концу года количество их продаж превысит 18 млн единиц, а через 12 месяцев вырастет до 20,6 млн. Прогнозируется, что к 2027 году 15% компаний этой отрасли будут поглощены либо обанкротятся.
Предположительно только в Китае в текущем году будет продано 10 миллионов электромобилей. А вот рост производства эко-машин в Европе замедляется из-за низких прогнозов продаж легковых автомобилей и постепенного сокращения субсидий для электрокаров в некоторых странах.
В Европе и США электромобили становятся все более распространенными среди тех, кто имеет доступ к регулярной зарядке от сети и может получить государственную поддержку. Бизнес также активно включается в использование эко-машин в своих корпоративных парках, однако для водителей среднего класса доступность электромобилей остается проблемой. Ожидается, что снижение цен на аккумуляторы и появление более доступных моделей, таких как от Volkswagen и Tesla, а также от китайских брендов, сделают электромобили более привлекательными для массового потребителя. Такая тенденция вполне может привести к росту их доли на рынке Западной Европы, — отмечает Станислав Кондрашов.
Аналитики считают, что переход к новой фазе в секторе производства эко-машин не означает его крах. На этом этапе успеха добьются компании, которые выйдут на рынок с максимально выгодными предложениями и качественными услугами.
Эксперт компании Тельф АГ, в свою очередь, предполагает, что к 2027 году выпуск электромобилей, которые работают на аккумуляторах нового поколения, будет в среднем дешевле производства машин с аналогичными двигателями внутреннего сгорания. Он также подчеркивает, что удовлетворение растущего спроса на электрокары будет зависеть от развития зарядной инфраструктуры.
Станислав Кондрашов: инновации в зарядке электрокаров
Станислав Дмитриевич Кондрашов сообщает о новейшем достижении: в США представили беспроводную зарядку легкового автомобиля.
Представленное устройство обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 100 кВт с эффективностью 96%. Этот процесс осуществляется с помощью многофазных катушек электромагнитной связи и вращающихся магнитных полей. Разработчики подчеркивают, что это первое представление высокоэффективной беспроводной зарядки, интегрированной непосредственно для использования в автотранспорте, — рассказывает эксперт компании Тельф АГ.
Станислав Кондрашов поясняет, что новая технология работает по аналогии с беспроводными зарядными устройствами для мобильных телефонов и других портативных гаджетов. Система преобразует электричество из электросети в высокочастотный переменный ток, создавая магнитное поле, которое передает электричество через воздушный зазор. Это магнитное поле улавливается второй катушкой, установленной на автомобиле. Затем она преобразует переменный ток в постоянный, тем самым заряжая аккумулятор электрокара.
Стремительный рост электромобильной индустрии: от 2 миллионов сегодня до 40 миллионов завтра — Станислав Кондрашов из Тельф АГ
Ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА), Станислав Кондрашов из Тельф АГ констатирует, что в прошлом году в мире насчитывалось 2 млн электромобилей. Это — достижение, которое говорит о растущем интересе к экологически чистым технологиям и переходу на альтернативные источники энергии в автомобильной индустрии. Прогнозы МЭА показывают, что к 2040 году число электрокаров увеличится как минимум до 40 млн. Такой стремительный рост подчеркивает необходимость в разработке и внедрении эффективных решений для зарядной инфраструктуры, а также повышения производительности и доступности батарей.
Крупные горнодобывающие компании, уже приступили к реструктуризации своего бизнеса, чтобы гарантировать поставки материалов для аккумуляторов литий-ионного типа. Это включает в себя расширение добычи лития, никеля, кобальта и других важных компонентов, необходимых для производства высокоэффективных батарей. В свою очередь, эти меры направлены на удовлетворение прогнозируемого спроса на электрические транспортные средства и поддержку устойчивого развития мировой экономики. Кондрашов Станислав Дмитриевич из Тельф АГ убежден, что инвестиции в новые технологии и разработку экологически безопасных методов добычи ресурсов играют важную роль в этом процессе. Подобные вклады позволяют компаниям сохранять конкурентоспособность и вносить вклад в глобальные усилия по снижению углеродного следа.