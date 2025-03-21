Адвокат Геннадий Кузьмин: что такое «субсидиарная ответственность»?Как нивелировать риски для бизнеса?
Субсидиарная ответственность появилась в российском праве в 1994 году. В 2021 году в законодательство внесли существенные изменения: теперь по долгам юридических лиц отвечают даже лица, которые не имеют никаких долей в уставном капитале, но фактически управляют компанией. В том числе, отвечают своим личным имуществом, которое может быть арестовано. В зоне риска также супруги данных лиц и их имущество.
Как работает субсидиарная ответственность, рассказал Геннадий Кузьмин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ. Он специализируется на защите прав собственников и руководителей бизнеса, частных лиц в уголовных процессах. Геннадий Кузьмин на протяжении 7 лет работал в правоохранительных органах и уже 13 лет ведет адвокатскую деятельность.
— Чтобы понять суть субсидиарной ответственности, стоит вернуться в 2020 год. Если к компании возникали какие-либо финансовые претензии, например, возместить ущерб, приходилось обращаться в арбитражный суд для того, чтобы сначала просудить долг компании, а затем, если компания не платит, инициировать стадию банкротства этой организации.
В 2021 году изменилось само восприятие термина, а взыскивать долги стало проще. Согласно новому законодательству, требовать уплаты задолженности можно с топ-менеджеров и собственников бизнеса, причем обращаться с иском к самой компании, а также ее банкротить, стало не обязательно.
В связи с этим ООО перестало быть безопасным способом оформления юрлица, при котором совладельцы не отвечали своим имуществом, если возникали претензии к компании. Теперь же их личные средства и личное имущество под угрозой.
— Прежде всего управленческий аппарат компании, в состав которого входят директор, владельцы предприятия, главный бухгалтер. Но в зоне риска оказываются и все причастные к бизнесу, даже если они не имеют ни одного процента уставного капитала, но являются фактическими владельцами.
Допустим, вы предоставили другу деньги на организацию своего дела, то есть являетесь соучредителем. Он самостоятельно принимает решения, а вы получаете свой процент от прибыли. Но неожиданно ваш друг не отправил партию товара, за которую получил предоплату. И, хотя юридически в сделке вы не участвовали, на ваше имущество в судебном порядке налагается арест — чтобы впоследствии за счет его продажи погасить долг, если он не будет оплачен компанией.
Возможны и другие ситуации. Например, компания закупила материалы на 50 млн рублей, а продала — на 100 млн рублей. В таком случае сомнение вызывает чистота сделки.
Если даже на момент предъявления иска вы уже вышли из бизнеса и больше не являетесь его соучредителем, ваши активы могут арестовать, когда предприятию предъявляются финансовые претензии. К субсидиарной ответственности привлекаются также близкие родственники, друзья предпринимателя, если будет доказано, что на них записано имущество фактического владельца. А вот что имущество супруга (супруги) попадет под арест — это факт. В этот перечень входят и поручители по кредитам при наличии таковых у компании.
— Лучший выход из положения — не быть собственником или совладельцем бизнеса, не иметь отношения к предпринимательству. В остальном риск есть всегда.
Чтобы его нивелировать, важно внимательно проработать документацию компании. Причем необходимо составить не один документ, а целый комплекс — и в нем должно быть прописано, что соучредитель не влияет на хозяйственные и финансовые решения организации. Хотя этот факт не исключает попыток субсидиарной ответственности, у предпринимателя появляется возможность оспорить обращение взыскания на его личное имущество в судебном порядке.
Лучше всего предусмотреть любые проблемы заранее и постараться предотвратить их, чем впоследствии работать над их устранением. Если решили организовать бизнес или стать его совладельцем, оптимально рассмотреть все потенциальные риски с опытным юристом.
Субсидиарная ответственность многим может показаться опасностью, из-за которой лучше отказаться от участия в бизнесе. Но есть и другой путь — обратиться к специалисту и проработать все юридические аспекты дальнейших действий. Тогда при появлении имущественных претензий к компании не придется рисковать собственными средствами и личным имуществом, причем не только своим, но и супруги.