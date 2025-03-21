Адвокат Геннадий Кузьмин: что такое «субсидиарная ответственность»?

Если даже на момент предъявления иска вы уже вышли из бизнеса и больше не являетесь его соучредителем, ваши активы могут арестовать, когда предприятию предъявляются финансовые претензии. К субсидиарной ответственности привлекаются также близкие родственники, друзья предпринимателя, если будет доказано, что на них записано имущество фактического владельца. А вот что имущество супруга (супруги) попадет под арест — это факт. В этот перечень входят и поручители по кредитам при наличии таковых у компании.