Свыше 2 миллионов человек увидели трансляцию самой доброй премии «Новое Радио AWARDS 2025» (12+) на медиафасадах по всей стране
За время 10-часового FM-марафон для подопечных Фонда Хабенского собрали более 15 миллионов рублей
Вручение самой доброй премии «Новое Радио AWARDS 2025» состоялось 10 апреля. Награждение прошло в рамках десятичасового эфира на волнах «Нового Радио» (12+). Дима Билан, Мари Краймбрери, Xolidayboy, Niletto, Gayazov$ Brother$ и другие топовые исполнители создавали позитивную волну в прямом эфире. Кульминацией вечера стало вручение Золотых Сирен — особых наград за вклад в музыку и благотворительность. Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером премии.
«Мы делаем это не для того, чтобы строить какие-то глобальные планы. Не для того, чтобы наращивать супермасштабы. Это делается для того, чтобы привлечь внимание максимально широкой аудитории к тому, что добрые дела – это не так сложно. Чтобы люди поняли: это просто, и это доступно каждому. И у этого не обязательно должен быть сиюсекундный эффект. Это может сработать через полгода, через год. Главное, чтобы это событие осталось в сердцах людей», – подчеркнул генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.
Гостями церемонии стали более 6 миллионов слушателей в FM-диапазоне, и зрителей на сайте dobro.newradio.ru и странице «Нового Радио» во ВКонтакте. Кроме того, увидеть выступления топовых артистов можно было на улицах 13 городов России. Накануне церемонии на крупнейшем медиафасаде в Москва-Сити появился уникальный арт-объект – огромное бьющееся сердце.
Медиахолдинг МАЕР провел трансляцию церемонии на уличных экранах крупнейших городов России. Весь день пользователи делились в соцсетях фото с суперзвездами, которые с ключевых медиафасадов Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сочи и других городов приглашали присоединиться к самой доброй премии. Порядка 9 миллионов человек по всей России увидели анонсы премии, прямую трансляцию и информацию о победителях с медиафасадов.
Благодаря общим усилиям удалось собрать рекордную сумму – более 15 миллионов рублей для подопечных Фонда Хабенского. Команда «Нового Радио» запустила марафон добра в эфире, сделав пожертвование в размере 10 миллионов рублей в самом начале церемонии. Вся сумма будет направлена на покупку медицинского оборудования в больницы и на адресную помощь подопечным Фонда Хабенского – детям и молодым взрослым с опухолями мозга.
«Слова “добро”, “милосердие” и “помощь” сами по себе не живут. Они нуждаются в человеческом дыхании, теплоте рук, нашей энергии и любопытстве. Сегодня вместе с “Новым Радио” мы эту энергию запустили и получили невероятную отдачу от музыкантов, гостей и слушателей, благодаря чему жизнь каждого из нас стала чуточку лучше. Спасибо каждому, кто присоединился!» – отметил основатель Фонда Константин Хабенский.
В эфире «Нового Радио» Константин Хабенский особо выделил роль медиахолдинга МАЕР в этом проекте и в поддержке благотворительности в целом.
«Лет 7-8 мы точно уже работаем с Константином. Он поддерживает фонд всяческими активностями, в том числе и рекламными поверхностями в Москве и других городах. Старается приводить других партнеров с которыми мы могли бы в благотворительности работать дальше. Спасибо большое!» – добавил Константин Хабенский.
«Музыка объединяет, а добро вдохновляет на настоящие перемены. Каждый прозвучавший трек сегодня трансформируется в реальную поддержку и поможет одному из подопечных Фонда Хабенского. Каждый артист на этой сцене, каждый зритель у экрана – часть большого движения. Благодаря таким проектам благотворительность перестает быть исключительным событием и становится естественной частью нашей жизни. А мы делаем так, чтобы о возможности помочь узнали как можно больше людей! Кадры прямой трансляции в точках притяжения МАЕР увидели 2 миллиона человек. Каждый увидевший информацию смог сделать пожертвование в Фонд», – отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Победители самой доброй премии получили заслуженные награды из рук друзей Фонда и «Нового Радио» – знаменитых спортсменов, актеров, режиссеров и деятелей культуры – в 12 номинациях.
«Артисткой года» стала Seville. Её имя в прямом эфире назвала Марина Кравец. Актриса Катерина Шпица отметила дуэт Димы Билана и Мари Краймбрери в номинации «Коллаборация года». А «Лучшую группу» – «Моя Мишель» – объявила режиссёр и сценарист Анна Меликян. В финале церемонии телеведущая Яна Чурикова назвала музыканта, который был удостоен награды как «Лучший артист». Им стал МОТ.
Основатель Фонда Константин Хабенский объявил призёра в специальной номинации «За вклад в развитие благотворительности». Им стал писатель и сценарист Александр Цыпкин.