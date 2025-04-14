Свыше 2 миллионов человек увидели трансляцию самой доброй премии «Новое Радио AWARDS 2025» (12+) на медиафасадах по всей стране

«Мы делаем это не для того, чтобы строить какие-то глобальные планы. Не для того, чтобы наращивать супермасштабы. Это делается для того, чтобы привлечь внимание максимально широкой аудитории к тому, что добрые дела – это не так сложно. Чтобы люди поняли: это просто, и это доступно каждому. И у этого не обязательно должен быть сиюсекундный эффект. Это может сработать через полгода, через год. Главное, чтобы это событие осталось в сердцах людей», – подчеркнул генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.