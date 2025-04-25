Лазерное будущее Softline: Владимир Лавров о фокусе на передовые технологии
Для нас прошедший год оказался удачным: реализация ряда успешных проектов для ведущих российских заказчиков, развитие высокотехнологичных собственных решений и ИТ-продуктов, укрепление позиций на рынке благодаря стратегии слияний и поглощений. Все это позволило нам уверенно закончить период. Мы подтвердили обозначенные прогнозы по финансовым результатам и существенно расширили свое присутствие на международной арене. Были открыты офисы в Казахстане, ОАЭ, Вьетнаме, Узбекистане и Индонезии.
Мы приобрели одного из крупнейших мировых производителей волоконных лазеров – компанию НТО «ИРЭ-Полюс» (сейчас – VPG Laserone). Расширили состав SL Soft компаниями ОМЗ-ИТ, Citeck, «РОБОВОЙС», и МД Аудит. В контур «Девелоники» был добавлен разработчик системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения «Тест АйТи». Компанию Сомерс (ранее – «Ваш платёжный проводник») дополнила фирма-владелец кассового продукта по автоматизации розничной торговли SUBTOTAL (0+). Кроме того, к ГК Softline присоединились российский вендор платежного оборудования «Инверсум» и ведущий системный интегратор на Дальнем Востоке Хабэко-Партнер (ранее – R-Partner).
У нас гораздо больше общего, чем кажется. Современный лазер – это высокотехнологичный комплекс, включающий в себя существенную ИТ составляющую (как софт, так и микроэлектронику). Без этого лазер сегодня просто не сможет работать. Плюс в последних версиях ряда линеек активно используются решения на базе искусственного интеллекта.
Мы очень похожи с точки зрения бизнес-моделей: обе компании разрабатывают высокотехнологичные продукты и решения (soft + hardware). Использование последних разработок позволяет нашим клиентам повышать эффективность на производстве, оптимизировать процессы, ускорять получение финального продукта. Если говорить про VPG Laserone, то 25% из 1100 сотрудников составляют инженеры-разработчики и специалисты по поддержке ИТ-инфраструктур. Без этих людей создание и программирование лазеров в настоящее время уже не представляется возможным.
Стоит отметить, что было бы серьезной ошибкой упустить возможность купить этот супер-технологичный актив, созданный на базе уникальной работающей и, главное, конкурентоспособной технологии, аналогов которой пока нет во всем мире.
Высокие технологии – это то, что сейчас лежит в основе роста и развития почти любого бизнеса. Тем более, если эти технологии производятся отечественными специалистами в России. Все это максимальным образом способствует достижению задач, которые стоят перед нашей экономикой, а именно обеспечение технологического лидерства и суверенитета. Наша группа всегда активно принимала участие в решении этих задач, и в дальнейшем планируем только увеличивать свое присутствие.
При этом Laserone разрабатывает и выпускает полностью собственные инновационные продукты, что согласуется с философией ГК Softline. Компания обладает уникальными компетенциями и технологиями в разных сферах применения, а имеющиеся производственные мощности позволяют быстро выпускать новые продукты на рынок.
Синергия опыта и экспертизы двух команд поможет продвижению и развитию наших проектов. Любым лазерам необходима программная «упаковка», решения, с помощью которых технологией можно управлять, настраивать, в том числе на основе искусственного интеллекта. Все это как раз сильная сторона ГК Softline. Кроме того, обмен технологиями позволит расширить и предоставить клиентам обновленные комплексные предложения, что в итоге будет двигать весь рынок вперед. Несмотря на то, что сделка по приобретению завершилась только в сентябре, в работе уже находятся несколько проектов будущих совместных разработок.
Научно-техническое предприятие «ИРЭ-Полюс» было основано в 1991 году российским и советским ученым, кандидатом физико-математических наук Валентином Павловичем Гапонцевым. Гениальность ученого, его исследования и открытия оказали огромное влияние на развитие лазеров как в нашей стране, так и на мировой арене. Не предоставляется возможным до конца оценить вклад Гапонцева в создание и развитие волоконных лазеров, которые сейчас стали основой для многих современных технологий в промышленном производстве, медицине, телекоммуникациях и других отраслях.
Первая часть названия VPG Laserone составлена из инициалов выдающегося физика, инженера и предпринимателя. Это подчеркивает тот факт, что компания остается верна традициям и высоким стандартам как в науке, так и в бизнесе, подходам, сформулированным еще Валентином Павловичем. Смена наименования обусловлена условиями сделки по покупке актива, и знаменует новый этап развития компании из наукограда Фрязино в составе ГК Softline. Для VPG Laserone начинается новая эпоха, в которой компания, опираясь на созданный научный и производственный фундамент, вкладывая серьезные средства и усилия в развитие, будет по-прежнему верна своим высоким стандартам и принципам работы. Мы видим большое будущее для лидера лазерной индустрии в составе ГК Softline.
В том числе и потому, что эта интеграция позволяет группе компаний расширять свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей.
Стоит отметить, что для условия сделки были весьма привлекательны: VPG Laserone не имеет долгов, является прибыльной компанией. Мы оптимистично смотрим и на дальнейшие перспективы, особенно учитывая тот факт, что с сентября компания стала на 100% российской. Это означает попадание продукции в реестры Минпромторга и как следствие, рост возможностей для реализации этой продукции гос.компаниям в РФ.
Да, в последние годы на фоне глобальных экономических вызовов прибыль компании снизилась. Однако, уверен, совместная работа и поддержка ГК позволит производителю вернуться к целевым показателям, и даже превысить их. Этот актив можно назвать бриллиантом среди последних покупок ГК Softline.
Если посмотреть на цифры, то уже по итогам 4 квартала 2024 года, с момента присоединения VPG Laserone к Группе, мы отметили хорошие финансовые результаты предприятия. В марте 2025 года ПАО «Софтлайн» представило аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 год, где впервые были раскрыты результаты деятельности по сегменту «Высокотехнологичные продукты». Данный сегмент отразил результат от реализации продукции VPG Laserone и стал одним из наиболее рентабельных направлений деятельности ГК в 4 квартале (рентабельность валовой прибыли от сегмента по обороту за 12 месяцев 2024 года составила 84%). Мы рассчитываем, что в коллаборации с ГК Softline финансовые показатели VPG Laserone будут только расти.
Сегодня это крупнейший и самый быстрорастущий сегмент фотоники. Лазеры используются в телекоме, промышленности, здравоохранении и многих других отраслях. Они применяются в системах оптоволоконной связи для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния, облегчают сложные и высокоточные процессы резка и сварки металла, используются для маркировки и печати. Активно растет интеграция современных лазеров в медицину: это и сложные высокотехнологичные операции, и медицинские процедуры, включая лазерную хирургию, диагностические манипуляции, эстетическое направление. Благодаря лазерам пациентам стали доступны малоинвазивные методы лечения, после которых не требуются длительные периоды восстановления.
По прогнозам, глобальный рынок фотоники через пять лет может превысить триллион долларов, а мировой рынок лазеров к 2032 году вырастет до 30 миллиардов долларов. Безусловно, это очень перспективная технология с огромными возможностями для развития.
Конечно, мы ожидаем рост и развитие в уже существующих нишах. Так, в промышленности постоянно растет спрос на станки для лазерной резки, расширяется использование лазерных технологий в медицине. Сейчас мы ожидаем появление более мощных, компактных и экономичных лазеров. Есть тенденция на дальнейшее появление кастомизированного лазерного оборудования, когда существующая технология адаптируется для конкретного применения в отдельной отрасли. Это дает еще большую эффективность при той же или даже существенно меньшей мощности.
Линейка продукции компании так широка, что рассказать обо всем в рамках интервью просто невозможно. Исторически производитель выпускал именно индустриальное оборудование, занимая доминирующее положение в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей на российском рынке. Одним из относительно новых направлений стало производство телекоммуникационного оборудования, и вхождение в ГК даст рост количества совместных проектов для наших крупнейших заказчиков в телеком отрасли.
Давно и хорошо себя зарекомендовали лазеры VPG Laserone в области медицины.
В 2024 году VPG Laserone представила первые пикосекундные лазеры отечественного производства (серия UPL). Они позволяют выполнять холодную обработку материалов практически без теплового воздействия на заготовки. В том числе, компания недавно запустила линейку лазеров для резки, которая по характеристикам и режиму работы подходит именно для станков раскроя. Это как раз один из классических примеров кастомизированных продуктов. Большой популярностью продолжают пользоваться системы ручной лазерной очистки и лазерной сварки LightCLEAN и LightWELD.
В первую очередь, это присоединение к ГК Softline, чему мы очень рады. Во-вторых, в технологическом плане предприятие не стояло на месте и презентовало целый ряд новинок: комплекс гидролазерной резки FL-HYDRO, новую мощную модель YLS-1500/15000-QCW в линейке квазинепрерывных волоконных лазеров и другие.
В 2024 году компания активно участвовала в различных выставках в России, работая над расширением своего регионального присутствия. Традиционно VPG Laserone присутствует на крупных отраслевых мероприятиях в области металлообработки, фотоники, связи. Впервые в прошлом году предприятие приняло участие в выставке нефтегазовой отрасли, где была показана новинка, комплекс орбитальной лазерной сварки обсадных труб TongWELD. Это оборудование позволяет осуществлять сварку прямо на скважине в самых сложных температурных и погодных условиях. На подобных мероприятиях VPG Laserone не только презентует свои разработки, но и расширяет клиентскую базу, в том числе в новых для себя отраслях.
В начале апреля 2025 года состоялась выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики 2025», где VPG Laserone выступил уже с обновленным брендом и на своем стенде, занимающем по праву центральное место, представил ряд инновационных лазерных технологий. В их числе: промышленный волоконный лазер мощностью 60 кВт для высокоскоростной резки и глубокой сварки толстостенных металлов, который прекрасно соответствует потребностям тяжелой промышленности, судостроения и энергетики, а также телекоммуникационные решения, в частности оптические системы передачи данных с повышенной пропускной способностью и защитой от помех. Ну и конечно, новейшие разработки в сфере научного, медицинского оборудования и промышленных компактных лазерных систем.
Сейчас бизнес компании показывает стабильный рост. В 2024 году оборот VPG Laserone на российском рынке увеличился на 18 процентов. И мы уверены, что эта тенденция сохранится.
Сегодня ГК Softline – это инвестиционно-технологический холдинг с более чем 30-летним опытом. Увеличение числа компаний, входящих в контур Группы, требует постепенной трансформации контура управления. Наша задача с максимальной эффективностью использовать имеющиеся синергетические эффекты бизнесов под управлением.
Для этого мы планируем объединить активы в рамках нескольких технологических кластеров, куда войдут как действующие, так и новые активы, приобретенные в рамках M&A-сделок. Эта модель лучше отражает стратегические направления Группы: ИИ и разработка ПО, высокотехнологичное оборудование (включая лазерные системы), информационная безопасность, а также реализация комплексных ИТ-проектов.
Параллельно мы создаём платформу для консолидации высокотехнологичных компаний. К примеру, «СЛ ПРОМСОФТ», специализирующаяся в области промышленной автоматизации, войдёт в кластер, отвечающий за цифровую трансформацию производственных предприятий. Такой подход даёт синергию между подразделениями и формирует устойчивые технологические экосистемы, которые мы можем масштабировать на международных рынках.
Продвижение на рынках дружественных стран есть и в планах VPG Laserone. В феврале этого года компания приняла участие в конференции в Саудовской Аравии, где представила потенциальным заказчикам свои наработки в области медицинских лазеров. Данная продукция уже используется нашими партнерами, и первые операции лишь подтвердили золотой стандарт качества продукции. А уже в мае производитель лазеров презентует медицинское оборудование на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.
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