Лазерное будущее Softline: Владимир Лавров о фокусе на передовые технологии

Если посмотреть на цифры, то уже по итогам 4 квартала 2024 года, с момента присоединения VPG Laserone к Группе, мы отметили хорошие финансовые результаты предприятия. В марте 2025 года ПАО «Софтлайн» представило аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 год, где впервые были раскрыты результаты деятельности по сегменту «Высокотехнологичные продукты». Данный сегмент отразил результат от реализации продукции VPG Laserone и стал одним из наиболее рентабельных направлений деятельности ГК в 4 квартале (рентабельность валовой прибыли от сегмента по обороту за 12 месяцев 2024 года составила 84%). Мы рассчитываем, что в коллаборации с ГК Softline финансовые показатели VPG Laserone будут только расти.