Реклама с ценностями: в РСПП создали группу по продвижению духовно-нравственных стандартов
Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере инициировала создание рабочей группы. Ее задача — разработка и продвижение лучших практик, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей с помощью рекламных инструментов. Состав группы был официально утвержден в ходе заседания комиссии в Москве.
Ее возглавила депутат Государственной думы, телеведущая Марина Ким. В состав группы также вошли заместитель генерального директора медиахолдинга МАЕР Алексей Ляскало, заместитель генерального директора АНО «ИРИ» Борис Единин, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова.
Как отметил председатель комиссии, директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, «группа создана по инициативе медиахолдинга МАЕР и займется обобщением лучших практик по продвижению духовно-нравственных ценностей в рекламе».
«Все мы, а особенно подрастающие поколения, много времени проводим в цифровой среде. Контактируем с рекламой, с медиа в целом. Поэтому важно, чтобы и этот канал использовался для формирования правильных ценностных ориентиров. В России есть компании, которые это понимают и используют свои возможности для продвижения традиционных и семейных ценностей, национальных приоритетов даже в рамках своей коммерческой деятельности. Такие примеры мы будем обобщать, систематизировать и предлагать всему рынку как лучшие практики», – заявила депутат Государственной думы, телеведущая Марина Ким.
«Мы живем в мире, в котором информацию потребляют со скоростью света, поэтому наша задача сделать так, чтобы реклама воспитывала, вдохновляла и объединяла. Ценностные установки формируются всю жизнь, с ними нужно работать, в том числе с помощью визуальных образов. В ближайшее время группа начнет работу над воплощением в жизнь стандарта. Впереди много работы, и я уверен, что совместными усилиями мы создадим важный инструмент для нашей страны», – отметил сопредседатель Комиссии, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
На заседании комиссии также обсудили взаимодействие СМИ и новостных агрегаторов. «Сегодня медиа и платформы переплетены. Меняется модель работы СМИ. С одной стороны, это создает новые возможности. А с другой, есть риск неравномерного распределения доходов между платформами и правообладателями контента, прежде всего СМИ», – заявил президент РСПП Александр Шохин.
Как считает директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, рынку нужно прийти к балансу интересов. «Время конкуренции внутри не прошло, но мы должны отдавать себе отчет, что российские СМИ находятся сегодня в ситуации оппозиции всему миру. Давайте помнить о том, что есть общие большие задачи», – заявил он.
«В 2025 году медиахолдинг МАЕР, который специализировался ранее на уличной рекламе, приобрёл несколько десятков федеральных и региональных СМИ, в том числе такие крупные и известные как Росбалт (18+) и Новые известия (18+). Они работают в 26 субъектах России, в штате 350 журналистов, которые дополнительно ведут более 200 пабликов в сети Интернет. А общая аудитория холдинга выросла до 57 млн уникальных пользователей. В этой новой для нас сфере мы также видим проблемы, связанные с трафиком и работой измерителей. Технологические платформы-агрегаторы (например, такие как Дзен) являются основными поставщиками трафика для наших интернет-СМИ, и на их данных строится существующая система измерений. Поэтому работа этих измерителей должна быть прозрачна и понятна паблишерам», – заявил Константин Майор.