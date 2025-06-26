Реклама с ценностями: в РСПП создали группу по продвижению духовно-нравственных стандартов

«В 2025 году медиахолдинг МАЕР, который специализировался ранее на уличной рекламе, приобрёл несколько десятков федеральных и региональных СМИ, в том числе такие крупные и известные как Росбалт (18+) и Новые известия (18+). Они работают в 26 субъектах России, в штате 350 журналистов, которые дополнительно ведут более 200 пабликов в сети Интернет. А общая аудитория холдинга выросла до 57 млн уникальных пользователей. В этой новой для нас сфере мы также видим проблемы, связанные с трафиком и работой измерителей. Технологические платформы-агрегаторы (например, такие как Дзен) являются основными поставщиками трафика для наших интернет-СМИ, и на их данных строится существующая система измерений. Поэтому работа этих измерителей должна быть прозрачна и понятна паблишерам», – заявил Константин Майор.