Российский бизнес перешел на короткие размещения: как компании управляют ликвидностью в 2026 году

Порог входа в инструмент начинается от 100 000 руб., что делает его доступным даже для небольшого бизнеса. Срок размещения – от одного рабочего дня до трех месяцев: компания сама выбирает горизонт в зависимости от того, когда деньги понадобятся. Можно разместить средства на день, на выходные, на праздники или на несколько недель. При этом по согласованию с банком сделку можно закрыть досрочно и сохранить накопленный процентный доход. За совершение сделки компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.