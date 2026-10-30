Российский бизнес перешел на короткие размещения: как компании управляют ликвидностью в 2026 году
На фоне снижения инвестиционной активности и дефицита свободных средств бизнес меняет логику управления деньгами. И все чаще смотрит в сторону краткосрочных инструментов, в частности РЕПО. В материале «Ведомостей» – подробнее о новом тренде и возможностях для бизнеса.
РЕПО набирает обороты
Высокая ключевая ставка и экономическая неопределенность влияют на подход бизнеса к управлению средствами. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), 75% компаний МСП не имеют прибыли для развития. При этом кредитная активность растет: в 2026 году объем новых выдач кредитов малому и среднему бизнесу, по прогнозам, составит порядка 16 трлн руб. – на 10% больше, чем в 2025-м, следует из отчета аналитического агентства «Эксперт РА».
В таких условиях логика управления деньгами меняется: бизнес все чаще выбирает короткие и сверхкороткие размещения. По данным Банка России, объем рублевых депозитов юридических лиц на срок до 90 дней на 1 июня 2026 г. достиг 27,8 трлн руб., увеличившись на 32% по сравнению с 21 трлн руб. годом ранее.
Популярность набирает и такой инструмент управления деньгами на коротких горизонтах, как РЕПО, – сделка, при которой одна сторона привлекает, а вторая размещает денежные средства под обеспечение в виде ценных бумаг.
По данным ПАО Московская биржа, объем сделок РЕПО, заключенных нефинансовыми компаниями через брокеров, в I квартале 2026 г. вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,2 трлн руб. Количество компаний, которые размещали или привлекали ликвидность, увеличилось на 32% год к году, до 8200.
Тренд подтверждается и данными Сбера, за первое полугодие 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. количество таких сделок в банке выросло в 2,4 раза, а число клиентов, совершающих такие сделки, – на 56%.
Почему РЕПО может быть удобно бизнесу
Спрос на сверхкороткие размещения объясняется структурой денежных потоков бизнеса. У компании регулярно возникают периоды, когда деньги уже поступили, но в течение нескольких дней должны уйти – на налоги, зарплату, расчеты с поставщиками или аванс по крупному контракту. Держать такие суммы на расчетном счете означает недополучать дополнительный возможный доход, ведь они могут быть размещены под процент с помощью финансового инструмента. В связи с этим растет спрос на РЕПО: инструмент позволяет разместить деньги на срок от одного дня и вернуть их с фиксированным процентом к моменту платежа.
Такие сделки можно заключать как на бирже, так и напрямую с банками или брокерами.
Механика сделки в логике размещения выглядит так: компания перечисляет средства контрагенту и получает в обеспечение пакет ценных бумаг. По окончании срока бумаги возвращаются, а банк перечисляет обратно сумму размещения с процентом. Процентная ставка фиксированная и известна заранее – это позволяет бизнесу понимать условия до заключения договора.
РЕПО в Сбере: инструмент для бизнеса любого размера
На фоне роста спроса на короткие размещения банки адаптируют и предложение. Сбер предлагает корпоративным клиентам размещать свободные средства в РЕПО онлайн – через интернет-банк «СберБизнес». Для этого достаточно брокерского счета, который открывается бесплатно и дистанционно, а сама сделка – от выбора суммы и срока до подписания документов – занимает несколько шагов.
Порог входа в инструмент начинается от 100 000 руб., что делает его доступным даже для небольшого бизнеса. Срок размещения – от одного рабочего дня до трех месяцев: компания сама выбирает горизонт в зависимости от того, когда деньги понадобятся. Можно разместить средства на день, на выходные, на праздники или на несколько недель. При этом по согласованию с банком сделку можно закрыть досрочно и сохранить накопленный процентный доход. За совершение сделки компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.
Полноценное управление ликвидностью через брокерский счет
Брокерский счет в Сбере дает доступ не только к сделкам РЕПО. С его помощью компании могут размещать средства в облигациях – как коротких, так и с более длинным сроком обращения. Это позволяет выбирать горизонт вложений от одного дня до года и более в зависимости от текущих потребностей бизнеса.
Операции доступны в разделе «Инвестиции» в «СберБизнесе», где собраны данные по портфелю, график предстоящих выплат по купонам для точного финансового планирования, котировки и другая полезная информация, а также инструменты для управления ликвидностью компании.
Помимо размещения, брокерский счет позволяет привлекать финансирование под залог портфеля ценных бумаг. Система оценивает активы компании и предлагает доступную сумму – средства поступают на расчетный счет без длительных кредитных процедур. Полноценно управлять ликвидностью можно только имея весь арсенал – и привлечения, и размещения.
Таким образом, брокерский счет в Сбере становится единым цифровым окном для управления ликвидностью.
Важно учитывать
Деньги в РЕПО не застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Однако на время сделки компания получает в обеспечение ликвидные ценные бумаги: облигации федерального займа, корпоративные или муниципальные облигации с высоким рейтингом.
Сделки РЕПО могут влиять на режим налогообложения компаний, использующих УСН: перед заключением сделки рекомендуется проконсультироваться со специалистами по налоговому законодательству, чтобы оценить возможные последствия для конкретной компании.
Важная информация
ПАО Сбербанк совершает сделки ОТС-РЕПО, о которых идет речь в тексте коммуникации, от своего имени, но за счет и по поручению клиента на внебиржевом рынке на основании полученных от клиента заявок на сделки ОТС-РЕПО с контрагентом в соответствии с Условиями предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк. За совершение сделок ОТС-РЕПО клиент платит брокерскую и депозитарную комиссии, информация о которых размещена на сайте sberbank.ru. Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Инвестируемые денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ.
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