Травма Джоковича в матче со Зверевым принесла клиенту PARI более 11 000 000 рублей

24 января Александр Зверев встретился с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open. Вопреки ожиданиям фанатов, матч не продлился долго — после первого сета серб снялся с турнира, и Зверев одержал техническую победу.

Джокович объяснил свое решение травмой бедра и допустил, что это может быть его последний Australian Open. И хотя такое развитие событий расстроило поклонников Новака, одному из клиентов PARI это помогло получить солидный выигрыш. Перед началом встречи игрок поставил 4 902 000 рублей на победу Александра с коэффициентом 2.35. В результате он выиграл 11 519 700 рублей.

Последние четыре матча Джоковича со Зверевым проходили в полуфиналах различных турниров. В прошлый раз немец встречался с легендарным сербом в 2023 году на Western & Southern Open, однако проиграл ему со счетом 7:6(5), 7:5.

Травма Джоковича помогла Звереву впервые выйти в финал Australian Open. Теперь ему предстоит решающий матч, где его соперником станет Янник Синнер.