PARI: The Mongolz опередят G2, FaZe и Virtus.pro в битве за трофей PGL Bucharest по CS2

6 апреля стартует чемпионат PGL Bucharest по Counter-Strike 2. На турнире выступят 16 команд. Букмекерская компания PARI открыла линию на победителя ивента. По оценкам аналитиков, главным претендентом на трофей будет The Mongolz.

The Mongolz подходит к турниру в качестве четвёртой команды рейтинга Valve. Уже дважды в этом году коллектив выходил в топ-4 на крупных чемпионатах. Поставить на то, что в этот раз The Mongolz завоюет трофей, можно с котировкой 3.80.

Главным преследователем The Mongolz, по оценкам аналитиков, станет G2 Esports, которая обыграла монгольскую команду на прошлом чемпионате. Коллектив m0NESY после замен в составе все еще не набрал оптимальную форму — на трех последних ивентах клуб не поднимался выше топ-6. Коэффициент на триумф G2 в Бухаресте составляет 4.30.

Замыкает тройку основных фаворитов Eternal Fire. Турецкий коллектив поднялся на пятую строчку в мировом рейтинге. А на последнем чемпионате EF смогла дойти до топ-4, обыграв по пути G2 и NAVI. Поставить на победу турецкого клуба можно с коэффициентом 4.40.

FaZe Clan, занимающая восьмое место в мировом зачете, провалила последний турнир. Состав karrigan не смог даже пройти в плей-офф. Вероятность, что FaZe реабилитируется в Румынии и завоюет трофей, оценивается котировкой 5.60.

Team Falcons после успешного выступления на PGL Cluj-Napoca 2025, где команда завоевала бронзу, выдала два слабых ивентах, не поднявшись выше топ-10. Коэффициент на триумф состава NiKo на PGL Bucharest составляет 8.50.

Team Liquid в 2025 году не может похвастаться успешными результатами — только раз коллектив смог добраться до топ-8 на больших ивентах. Вероятность того, что в Бухаресте коллектив сможет выйти из кризиса и завоюет трофей, оценивается коэффициентом 9.50.

Astralis также не отличается стабильностью в этом году. Коллектив занял третье место на PGL Cluj-Napoca 2025, однако уже на следующем турнире остановился на уровне топ-16. Коэффициент на чемпионство датского клуба в Румынии составляет 11.00.

Единственным представителем СНГ на чемпионате будет Virtus.pro. Сейчас команда располагается на 11-й строчке в мировом зачете. В 2025-м коллектив еще ни разу не поднимался выше топ-6. Вероятность того, что на этот раз VP завоюет трофей, оценивается коэффициентом 15.00.

К командам, которым потенциально будет даже сложно пройти групповой этап аналитики отнесли 3DMAX (коэффициент 30.00), GamerLegion (коэффициент 35.00), FURIA Esports (коэффициент 40.00) и PaiN Gaming (коэффициент 55.00).

К главным аутсайдерам ивента аналитики отнесли Complexity Gaming (коэффициент 101.0), Legacy (коэффициент 151.0), Apogee Esports (коэффициент 201.0) и Rare Atom (коэффициент 301.0).

PGL Bucharest пройдет с 6 по 13 апреля в Бухаресте, Румыния. Участники разыграют призовой фонд в размере $625 тыс. Ивент начнется с групповой стадии по швейцарской системе, по итогам которой восемь команд отправятся в плей-офф.