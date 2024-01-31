Клиенты PARI ставят на победу «Ливерпуля» над «Челси» в 22-м туре АПЛ

31 января в одном из главных матчей 22-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Челси». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. На триумф «Ливерпуля» можно поставить по коэффициенту 1.58, что соответствует примерно 62% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.75 (около 20%). Победа «Челси» в линии PARI идет за 5.50 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок исход встречи 95% приходится на победу «Ливерпуля».

Эксперты ждут от команд Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.40. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей) котируется за 2.90. Стоит отметить, что в десяти последних матчах с участием «Ливерпуля» и «Челси» во всех турнирах (чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги) ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла по пять раз.

С высокой долей вероятности ни «Ливерпулю», ни «Челси» не удастся провести этот матч «на ноль». Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.57. Котировки на противоположный вариант составляют 2.45. В последних десяти матчах в перечисленных турнирах команды Клоппа и Почеттино обменивалась голами со своими соперниками шесть и пять раз соответственно.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — триумф хозяев 2:1 за 9.00. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.60. Если счет в матче откроют хозяева, сыграет ставка за 1.45. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 2.75.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения футболистов в предстоящей встрече. В частности, с наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут нападающие «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и Диогу Жота. Ставки на гол каждого из них принимаются за 2.20. Самые высокие шансы забить среди игроков в составе «Челси» — у полузащитника Коула Палмера. Пари на точный удар в его исполнении будет рассчитано по коэффициенту 4.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 120 000 рублей. Клиент поставил на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.58, собрав экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 8.75.

В преддверии 22-го тура «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 48 очками. Команда Клоппа, объявившего на прошлой неделе об отставке по окончании сезона, не проигрывает в АПЛ с конца сентября. «Челси» идет на десятой строчке, набрав 31 балл. У лондонцев три победы в трех последних матчах чемпионата.

«Челси» смог выиграть у «Ливерпуля» лишь одну из последних десяти личных встреч во всех турнирах. На счету мерсисайдцев три победы, но сразу две из них одержаны в сериях пенальти кубковых финалов. Если же говорить о результатах только по итогам основного времени, то сразу семь из последних десяти матчей между этими клубами завершились вничью. В первом туре нынешнего чемпионата 13 августа команды Почеттино и Клоппа также разошлись миром в Лондоне — 1:1.