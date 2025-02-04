PARI: Falcons — фавориты в матче с PARIVISION на BLAST Slam II по Dota 2

4 февраля в Копенгагене стартует турнир BLAST Slam II по Dota 2. Центральным матчем дня станет противостояние двух лидеров сезона — PARIVISION и Team Falcons. Их поединок состоится в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что небольшое преимущество будет на стороне Falcons. Серия пройдет в формате best-of-1.

Team Falcons сейчас занимает третье место в мировом рейтинге. Коллектив Malr1ne несколько дней назад уже встречался с PARIVISION и тогда переиграл оппонент со счетом 2:0. Вероятность того, что Falcons вновь окажутся сильнее, оценивается котировкой 1.75. Последние матчи Falcons были богатыми на фраги —в шести из семи предыдущих картах было более 48 фрагов. На тотал фрагов больше 47.5 в грядущем матче аналитики дают котировку 1.67. Коэффициент на ТБ фрагов 50.5 составляет 1.93. Вероятность того, что в матче один из игроков доберется до Godlike, оценивается котировкой 2.10.

PARIVISION подходит к турниру в качестве лидера рейтинга EPT, однако не считается основным претендентом на трофей. Вероятность того, что коллектив из СНГ сумеет взять реванш у Falcons, оценивается котировкой 2.08. Коэффициент на индивидуальный тотал фрагов PARIVISION больше 21.5 составляет 1.72, а на ТБ 23.5 — 1.90. Ставка на коллектив Satanic с форой по фрагам (+4.5) доступна за 1.90.

Клиенты PARI также склоняются к победе состава Malr1ne. На успех Falcons приходится около 71% от общего объема ставок на исход поединка, на PARIVISION — чуть менее 29%.

Falcons считаются фаворитами турнира. Коллектив только что занял второе место на FISSURE PLAYGROUND #1. Вероятность того, что в этот раз состав Malr1ne завоюет трофей оценивается котировкой 3.50. На второй подряд выход Falcons в финал можно поставить с коэффициентом 1.60. PARIVISION на предыдущем ивенте остановилась на третьей позиции. Ставка на чемпионство Satanic и компании доступна за 7.00. Коэффициент на то, что PARIVISION доберется до финала, составляет 4.00.