Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ

В среду, 5 ноября, в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют азербайджанский «Карабах» и английский «Челси». Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне встречи, а также рассказали про ставки своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты отдают весомое предпочтение «Челси», считая именно английскую команду явным фаворитом матча. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.33, что соответствует примерно 71% вероятности. В то же время шансы на успех «Карабаха» оценены котировкой 8.50 (приблизительно 11%). Ничья в линии идет за 5.40, что эквивалентно около 18% вероятности.

Полностью солидарны с мнением экспертов и клиенты PARI, которые и вовсе не оставляют азербайджанской команде даже малейших шансов на победу. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча на «Челси» приходится почти 100%. Тогда как суммарная доля пари, заключенных на успех «Карабаха» и на ничью, составляет меньше одного процента.

По оценкам экспертов, такой дисбаланс сил неминуемо приведет к большому количеству голов в матче. Так, аналитики считают, что команды способны забить на двоих по меньшей мере три мяча — сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.50, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.50. Если же команды пробьют тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.25. Вероятность обмена голами котируется за 1.82, тогда как противоположный вариант оценен коэффициентом 1.92.

Самыми вероятными авторами забитых мячей являются форварды «Челси» Лиам Делап и Жуан Педро — гол каждого из них оценен котировкой 2.20. Что касается игроков «Карабаха», то наибольшие шансы отличиться имеет Нариман Ахундзаде, поставить на забитый мяч в исполнении которого можно за 5.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 130 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 9.16, куда включил и пари на победу команды Энцо Марески. Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.35. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более одного миллиона рублей.



Обе команды в первых трех турах Лиги чемпионов одержали по две победы и еще по одному разу потерпели поражение. На данный момент «Челси» и «Карабах» занимают в турнирной таблице 13 и 15 места соответственно. Впрочем, такое равное на сегодняшний день положение совершенно не сказывается на шансах команд в турнире. По оценке аналитиков, «Челси» является одним из фаворитов на попадание в топ-8 общего этапа ЛЧ. Поставить на это можно по коэффициенту 2.10. Шансы лондонцев на победу в турнире гораздо скромнее и оценены котировкой 25.00. Что касается «Карабаха, то азербайджанский клуб, по оценке экспертов, способен на общем этапе занять место с девятого по 24-е (коэффициент 1.58). Главным же фаворитом турнира на данный момент является мюнхенская «Бавария»: 2.80 дают букмекеры на первое место в турнирной таблице и 6.00 — на победу по итогам Лиги чемпионов.