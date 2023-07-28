PARI разыграет 900 000 рублей на турнире UFC 291 с главным боем Порье — Гэтжи

В ночь на 30 июля по московскому времени в Солт-Лейк-Сити на арене Delta Center пройдет большой вечер смешанных единоборств — номерной турнир UFC 291. Главным событием станет реванш одних из лучших легковесов мира — Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Букмекерская компания PARI подготовила акцию, в рамках которой разыграет 900 тысяч бонусных рублей среди клиентов, сделавших верные прогнозы на восемь поединков турнира.

Для участия достаточно авторизоваться на странице акции и составить линию прогнозов на восемь боев в рамках UFC 291. В зависимости от количества угаданных исходов поединков будут сформированы три категории победителей. Первая категория присваиваетcя тем, кто угадал восемь из восьми исходов. Вторая — семь правильных прогнозов из восьми. Третья категория — шесть исходов из восьми возможных.

Победители акции будут определены по итогам турнира. Общий призовой фонд составляет 900 000 бонусных рублей, который будет разделен между тремя категориями победителей в равных долях — по 300 000 рублей. В случае если несколько участников попадает в одну победную категорию, то они поделят призовой фонд в равных частях между собой. Все прогнозы принимаются до 01:30 по московскому времени 30 июля.

Главное событие UFC 291 — реванш Джастина Гэтжи с Дастином Порье. Гэтжи попробует отомстить сопернику за поражение пятилетней давности, но и к этому бою подойдет в статусе андердога (коэффициент на победу — 2.28). Соглавный бой вечера — разборка в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (коэффициент 1.82) и Алексом Перейрой (2.03). Также в основном карде Тони Фергюсон (3.75) выйдет на свой очередной бой против Бобби Грина (1.29).