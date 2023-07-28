PARI разыграет 900 000 рублей на турнире UFC 291 с главным боем Порье — Гэтжи

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В ночь на 30 июля по московскому времени в Солт-Лейк-Сити на арене Delta Center пройдет большой вечер смешанных единоборств — номерной турнир UFC 291. Главным событием станет реванш одних из лучших легковесов мира — Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Букмекерская компания PARI подготовила акцию, в рамках которой разыграет 900 тысяч бонусных рублей среди клиентов, сделавших верные прогнозы на восемь поединков турнира.
Для участия достаточно авторизоваться на странице акции и составить линию прогнозов на восемь боев в рамках UFC 291. В зависимости от количества угаданных исходов поединков будут сформированы три категории победителей. Первая категория присваиваетcя тем, кто угадал восемь из восьми исходов. Вторая — семь правильных прогнозов из восьми. Третья категория — шесть исходов из восьми возможных.
КЛИЕНТЫ PARI ПРОГНОЗИРУЮТ ПОБЕДУ ПОРЬЕ НАД ГЭТЖИ НА UFC 291
Победители акции будут определены по итогам турнира. Общий призовой фонд составляет 900 000 бонусных рублей, который будет разделен между тремя категориями победителей в равных долях — по 300 000 рублей. В случае если несколько участников попадает в одну победную категорию, то они поделят призовой фонд в равных частях между собой. Все прогнозы принимаются до 01:30 по московскому времени 30 июля.
Главное событие UFC 291 — реванш Джастина Гэтжи с Дастином Порье. Гэтжи попробует отомстить сопернику за поражение пятилетней давности, но и к этому бою подойдет в статусе андердога (коэффициент на победу — 2.28). Соглавный бой вечера — разборка в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (коэффициент 1.82) и Алексом Перейрой (2.03). Также в основном карде Тони Фергюсон (3.75) выйдет на свой очередной бой против Бобби Грина (1.29).
ПРОГНОЗ РЕДАКЦИИ НА БОЙ ПОРЬЕ - ГЭТЖИ
В рамках акции PARI можно будет сделать прогноз на бои россиянина Романа Копылова против Клаудио Рибейро, Стивена Томпсона против Мишеля Перейры, а также на поединки Майкла Кьезы с Кевином Холландом и Деррика Льюиса с Рожерио де Лимой.
Партнерский проект