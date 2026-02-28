Ведомости
Даниил Медведев – Таллон Грикспор, 28 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

Ровно год назад теннисисты встречались как раз в Дубае

Таллон Грикспор выступил против повторения российского финала двухлетней давности на турнире в Дубае. В напряженном поединке голландец вырвал победу над Рублевым, отыграв сет-пойнт во второй партии. Сможет ли Медведев отомстить своему соотечественнику и поднять над головой второй трофей в текущем сезоне?

Дата / Время: 28.02.2026, 18:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Цзюньчэн Шан (Китай) – 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:1
  • ½ финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2

Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Отто Виртанен (Финляндия) – 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 7:6
  • 1/4 финала: Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:2
  • ½ финала: Андрей Рублев (Россия) – 7:5, 7:6

Даниил Медведев

Свернуть

Экс-лидер мирового рейтинга, победитель 21 турнира на уровне ATP. В текущей кампании выиграл титул в Брисбене, одолев в финале американца Брендона Накашиму. Всего в 2026 году одержал 13 побед и потерпел три неудачи. Три года назад триумфально выступил в Дубае, а в прошлом сезоне вылетел на стадии четвертьфинала, уступив как раз Грикспору.

Таллон Грикспор

Свернуть

За всю карьеру пять раз побеждал на турнирах ATP, а также доходил до финала Кубка Дэвиса (2024) в составе национальной команды Нидерландов. Специализируется на грунтовом покрытии, однако в последние годы улучшил показатели на харде. В общей сложности одержал семь побед и потерпел шесть поражений по ходу текущей кампании. 

Личные встречи

Свернуть

Грикспор выиграл единственный очный матч, состоявшийся год назад в Дубае – 2:6, 7:6, 7:5.

Ставки на исход

Свернуть

Медведев котируется безоговорочным фаворитом титульного матча.

Ставки на тоталы

Свернуть

Эксперты допускают, что встреча завершится по итогам двух партий.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МедведеваПобеда ГрикспораТБ (20,5)ТМ (20,5)
«МАРАФОН»1,184,801,462,49

Прогноз и ставка

Свернуть

Грикспор заслуживает самых лестных слов за этот турнир. В полуфинале против Рублева он был в шаге от снятия, но в последний момент совершил брейк в первом сете и остался в игре. К слову, в Дубае 29-летний спортсмен впервые в карьере одержал три победы подряд над представителями топ-10 рейтинга.

Медведев также напоминает лучшую версию себя на этой неделе. Все свои победы экс-первая ракетка мира добыл в двух сетах, а в полуфинале не оставил ни единого шанса Оже-Альяссиму, который находится в потрясающей форме.

На наш взгляд, Грикспор в состоянии избежать разгрома в титульном матче. Во-первых, голландец выиграл единственную очную встречу год назад. Кроме того, Таллон прекрасно держит собственные подачи в Дубае. Если проблемы с физикой не дадут о себе знать, болельщики вправе рассчитывать на определенную борьбу. Рекомендуем к ставке победу Грикспора с форой по геймам (+4,5) за коэффициент 1,72.

