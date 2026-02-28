Даниил Медведев – Таллон Грикспор, 28 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

Грикспор заслуживает самых лестных слов за этот турнир. В полуфинале против Рублева он был в шаге от снятия, но в последний момент совершил брейк в первом сете и остался в игре. К слову, в Дубае 29-летний спортсмен впервые в карьере одержал три победы подряд над представителями топ-10 рейтинга.

Медведев также напоминает лучшую версию себя на этой неделе. Все свои победы экс-первая ракетка мира добыл в двух сетах, а в полуфинале не оставил ни единого шанса Оже-Альяссиму, который находится в потрясающей форме.

На наш взгляд, Грикспор в состоянии избежать разгрома в титульном матче. Во-первых, голландец выиграл единственную очную встречу год назад. Кроме того, Таллон прекрасно держит собственные подачи в Дубае. Если проблемы с физикой не дадут о себе знать, болельщики вправе рассчитывать на определенную борьбу. Рекомендуем к ставке победу Грикспора с форой по геймам (+4,5) за коэффициент 1,72.