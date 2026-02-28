Даниил Медведев – Таллон Грикспор, 28 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

Партнерский проект
Таллон Грикспор выступил против повторения российского финала двухлетней давности на турнире в Дубае. В напряженном поединке голландец вырвал победу над Рублевым, отыграв сет-пойнт во второй партии. Сможет ли Медведев отомстить своему соотечественнику и поднять над головой второй трофей в текущем сезоне?
Дата / Время: 28.02.2026, 18:00 по московскому времени
Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)
Экс-лидер мирового рейтинга, победитель 21 турнира на уровне ATP. В текущей кампании выиграл титул в Брисбене, одолев в финале американца Брендона Накашиму. Всего в 2026 году одержал 13 побед и потерпел три неудачи. Три года назад триумфально выступил в Дубае, а в прошлом сезоне вылетел на стадии четвертьфинала, уступив как раз Грикспору.
За всю карьеру пять раз побеждал на турнирах ATP, а также доходил до финала Кубка Дэвиса (2024) в составе национальной команды Нидерландов. Специализируется на грунтовом покрытии, однако в последние годы улучшил показатели на харде. В общей сложности одержал семь побед и потерпел шесть поражений по ходу текущей кампании.
Грикспор выиграл единственный очный матч, состоявшийся год назад в Дубае – 2:6, 7:6, 7:5.
Медведев котируется безоговорочным фаворитом титульного матча. Сейчас «МАРАФОН» предлагает на победу россиянина коэффициент 1,18. Успех голландца оценивается в 4,80.
Эксперты БК «МАРАФОН» допускают, что встреча завершится по итогам двух партий. Так, коэффициент на ТБ (20,5) составляет 1,46 и 2,49 на ТМ (20,5).
Грикспор заслуживает самых лестных слов за этот турнир. В полуфинале против Рублева он был в шаге от снятия, но в последний момент совершил брейк в первом сете и остался в игре. К слову, в Дубае 29-летний спортсмен впервые в карьере одержал три победы подряд над представителями топ-10 рейтинга.
Медведев также напоминает лучшую версию себя на этой неделе. Все свои победы экс-первая ракетка мира добыл в двух сетах, а в полуфинале не оставил ни единого шанса Оже-Альяссиму, который находится в потрясающей форме.
На наш взгляд, Грикспор в состоянии избежать разгрома в титульном матче. Во-первых, голландец выиграл единственную очную встречу год назад. Кроме того, Таллон прекрасно держит собственные подачи в Дубае. Если проблемы с физикой не дадут о себе знать, болельщики вправе рассчитывать на определенную борьбу. Рекомендуем к ставке победу Грикспора с форой по геймам (+4,5) за коэффициент 1,72.