СКА-Хабаровск - КАМАЗ, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Челнинцы забивают и пропускают во всех матчах сезона
Валентин Васильев

На предпоследнюю субботу лета в Лиге PARI запланировано четыре матча шестого тура. В Набережных Челнах сойдутся «КАМАЗ» с «Уфой». Удержатся ли автозаводцы в лидирующей группе? Анализируем коэффициенты аналитиков на предстоящую встречу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«СКА-Хабаровск» 

30.08.2025, Сб

10:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 2.10

Х - 3.10

П2 - 3.55

Турнир: Лига PARI, 7-й тур

Стадион «Имени В.И. Ленина» (Хабаровск)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«СКА-Хабаровск»981030-32
«КАМАЗ»108932-30

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:2

«Спартак» Кс

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

10.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«Чайка»

Лига PARI

03.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«КАМАЗ»

3:1

«Уфа»

Лига PARI

17.08.2025«Нефтехимик»

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед седьмым туром челнинцы держатся в топ-3 таблицы. Армейцы идут восьмыми. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Урал650112-415
3. КАМАЗ641112-713
4. Спартак Кострома64119-513
5. Челябинск640210-712
6. Ротор63217-311
7. Арсенал624010-610
8. СКА-Хабаровск62226-68
9. Чайка61326-76
10. Нефтехимик61324-56
11. Шинник61234-75
12. Уфа61233-65
13. Енисей61235-95
14. Торпедо61143-84
15. Волга61144-104
16. Родина60425-84
17. Сокол60423-64
18. Черноморец60245-102

Прогноз на матч

Свернуть

Соперники плюс-минус равны, что в том числе отражает текущее положение клубов в турнирной таблице. Но в этой паре есть тренд, не заметить который просто невозможно. «КАМАЗ» на протяжении последних 10 матчей неизменно забивает и пропускает. При такой тенденции коэффициент PARI на «обе забьют» (2.17) выглядит очень заманчиво. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Набережных Челнов будет транслироваться на площадках телеканала «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«СКА-Хабаровск»: нет

«КАМАЗ»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Победа третьей на данный момент команды сезона котируется за 3.55. Победу хозяев можно взять за 2.10, а ничью - за 3.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ»? 

PARI выставила котировку 5.50 на минимальный выигрыш хабаровской команды с результатом 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ»?

На платформе PARI показывают все матчи второго по статусу национального дивизиона. Для просмотра трансляций необходимо зарегистрироваться в букмекерской конторе.

Где купить билеты на матч «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ»?

Информация о билетной программе «СКА-Хабаровск» размещена на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость билета составляет 350 рублей.

