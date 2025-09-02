СКА-Хабаровск - КАМАЗ, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Соперники плюс-минус равны, что в том числе отражает текущее положение клубов в турнирной таблице. Но в этой паре есть тренд, не заметить который просто невозможно. «КАМАЗ» на протяжении последних 10 матчей неизменно забивает и пропускает. При такой тенденции коэффициент PARI на «обе забьют» (2.17) выглядит очень заманчиво.