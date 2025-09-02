СКА-Хабаровск - КАМАЗ, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На предпоследнюю субботу лета в Лиге PARI запланировано четыре матча шестого тура. В Набережных Челнах сойдутся «КАМАЗ» с «Уфой». Удержатся ли автозаводцы в лидирующей группе? Анализируем коэффициенты аналитиков на предстоящую встречу.
Турнир: Лига PARI, 7-й тур
Стадион «Имени В.И. Ленина» (Хабаровск)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|9
|8
|10
|30-32
|«КАМАЗ»
|10
|8
|9
|32-30
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак» Кс
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«КАМАЗ»
3:1
«Уфа»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
Перед седьмым туром челнинцы держатся в топ-3 таблицы. Армейцы идут восьмыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3. КАМАЗ
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|4. Спартак Кострома
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|5. Челябинск
|6
|4
|0
|2
|10-7
|12
|6. Ротор
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|7. Арсенал
|6
|2
|4
|0
|10-6
|10
|8. СКА-Хабаровск
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|9. Чайка
|6
|1
|3
|2
|6-7
|6
|10. Нефтехимик
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|11. Шинник
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|12. Уфа
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|13. Енисей
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|14. Торпедо
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|15. Волга
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|16. Родина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|17. Сокол
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|18. Черноморец
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Соперники плюс-минус равны, что в том числе отражает текущее положение клубов в турнирной таблице. Но в этой паре есть тренд, не заметить который просто невозможно. «КАМАЗ» на протяжении последних 10 матчей неизменно забивает и пропускает. При такой тенденции коэффициент PARI на «обе забьют» (2.17) выглядит очень заманчиво.
Прямой эфир из Набережных Челнов будет транслироваться на площадках телеканала «Матч ТВ» и букмекерской конторы PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: нет
«КАМАЗ»: нет
PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Победа третьей на данный момент команды сезона котируется за 3.55. Победу хозяев можно взять за 2.10, а ничью - за 3.10.
PARI выставила котировку 5.50 на минимальный выигрыш хабаровской команды с результатом 1:0.
Информация о билетной программе «СКА-Хабаровск» размещена на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость билета составляет 350 рублей.