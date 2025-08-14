Спартак - Динамо Махачкала, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 12 августа, стартует второй тур групповой стадии Кубка России по футболу. Московский «Спартак» повторно за неполный месяц примет в Тушино махачкалинское «Динамо». Делаем прогноз на матч, исходя из актуальных трендов, истории взаимоотношений соперников и котировок легальных букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|2
|1
|2
|4-4
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|1
|2
|4-4
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Предыдущие матчи «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.10.2024
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|15.09.2024
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Спартак»
РПЛ
|27.08.2024
|«Спартак»
0:1
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
После первого тура обе команды занимают проходные места в таблице, набрав по три очка.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Спартак
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4. Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
«Спартак» завалил старт сезона в Премьер-лиге. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» остается для красно-белых единственной за четыре тура. Так плохо москвичи не начинали чемпионат с 2011 года. Естественно, что разговоры об отставке Деяна Станковича разгорелись с новой силой. Если сербский специалист не утратил мотивации работать в России, ему нужно срочно исправлять ситуацию. Победа в Кубке может улучшить моральный фон в коллективе. Перед домашней игрой с «Зенитом» спартаковцы остро нуждаются в порции положительных эмоций.
Однако махачкалинское «Динамо» - не самый приятный соперник для любой команды. Игры этих клубов всегда проходят по примерно одинаковому сценарию: много борьбы, фолов, мало голов. Еще ни разу преимущество одной из сторон над другой не составляло больше одного мяча. Четыре из пяти личных встреч у них были низовыми.
«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд РПЛ. В этом сезоне в ее матчах ни разу не забивалось больше пары мячей. При таких вводных коэффициент «Бетсити» на тотал меньше 2.5 выглядит весьма привлекательно.
Прямую трансляцию с «Лукойл Арены» проведет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бонгонда (травма), Умяров (дисквалификация)
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|88. Гузиев
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|22. Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|21. Джабраилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Зобнин
|75. Шихалиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Зорин
|9. Р. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Дмитриев
|19. Зинович
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|98. Будунов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитический отдел БК «Бетсити» оценил вероятность победы москвичей в основное время коэффициентом 1.47 (в матче чемпионате он был немного выше - 1.52). Победа «Динамо» котируется за 7.80. На ничью можно поставить за 4.40.
Если исходить из расчетов букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа спартаковцев со счетом 1:0. В линии «Бетсити» этот вариант идет с коэффициентом 5.50.
В случае ничьей в основное время команды сразу приступят к исполнению 11-метровых штрафных ударов. Победителю в серии пенальти начисляется два очка, проигравшему - одно.
«Матч ТВ» покажет игру в столице бесплатно.
Билет на кубковый матч уже доступны официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - всего 90 рублей. Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется.
Аналитики «Бетсити» считают «Спартак» вторым-третьим претендентом на трофей наравне с «Краснодаром» (коэффициент на выигрыш трофея составляет 6.50). Ниже котируется только победа «Зенита» (3.10).