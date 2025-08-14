Спартак - Динамо Махачкала, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Спартак» завалил старт сезона в Премьер-лиге. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» остается для красно-белых единственной за четыре тура. Так плохо москвичи не начинали чемпионат с 2011 года. Естественно, что разговоры об отставке Деяна Станковича разгорелись с новой силой. Если сербский специалист не утратил мотивации работать в России, ему нужно срочно исправлять ситуацию. Победа в Кубке может улучшить моральный фон в коллективе. Перед домашней игрой с «Зенитом» спартаковцы остро нуждаются в порции положительных эмоций.

Однако махачкалинское «Динамо» - не самый приятный соперник для любой команды. Игры этих клубов всегда проходят по примерно одинаковому сценарию: много борьбы, фолов, мало голов. Еще ни разу преимущество одной из сторон над другой не составляло больше одного мяча. Четыре из пяти личных встреч у них были низовыми.

«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд РПЛ. В этом сезоне в ее матчах ни разу не забивалось больше пары мячей. При таких вводных коэффициент «Бетсити» на тотал меньше 2.5 выглядит весьма привлекательно.