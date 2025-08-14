Ведомости
Спартак - Динамо Махачкала, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Крайне неудобный соперник для красно-белых
Валентин Васильев

Во вторник, 12 августа, стартует второй тур групповой стадии Кубка России по футболу. Московский «Спартак» повторно за неполный месяц примет в Тушино махачкалинское «Динамо». Делаем прогноз на матч, исходя из актуальных трендов, истории взаимоотношений соперников и котировок легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

12.08.2025, Вт

20:45 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.47

Х -  4.40

П2 - 7.80

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 2124-4
«Динамо» (Махачкала)2124-4

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2025«Оренбург»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Предыдущие матчи «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.10.2024«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

15.09.2024«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Спартак»

РПЛ

27.08.2024«Спартак»

0:1

«Динамо» (Махачкала)

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура обе команды занимают проходные места в таблице, набрав по три очка.

КомандыИВНПМО
1. Спартак11002-03
2. Динамо Махачкала11001-03
3. Пари НН10010-10
4. Ростов10010-20

Прогноз на матч

Свернуть

«Спартак» завалил старт сезона в Премьер-лиге. Минимальная победа над махачкалинским «Динамо» остается для красно-белых единственной за четыре тура. Так плохо москвичи не начинали чемпионат с 2011 года. Естественно, что разговоры об отставке Деяна Станковича разгорелись с новой силой. Если сербский специалист не утратил мотивации работать в России, ему нужно срочно исправлять ситуацию. Победа в Кубке может улучшить моральный фон в коллективе. Перед домашней игрой с «Зенитом» спартаковцы остро нуждаются в порции положительных эмоций.

Однако махачкалинское «Динамо» - не самый приятный соперник для любой команды. Игры этих клубов всегда проходят по примерно одинаковому сценарию: много борьбы, фолов, мало голов. Еще ни разу преимущество одной из сторон над другой не составляло больше одного мяча. Четыре из пяти личных встреч у них были низовыми.

«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд РПЛ. В этом сезоне в ее матчах ни разу не забивалось больше пары мячей. При таких вводных коэффициент «Бетсити» на тотал меньше 2.5 выглядит весьма привлекательно.

Прямую трансляцию с «Лукойл Арены» проведет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Бонгонда (травма), Умяров (дисквалификация)

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Спартак»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Помазун27. ВолкВратарь
Защитник97. Денисов77. СундуковЗащитник
Защитник88. Гузиев4. ШумаховЗащитник
Защитник68. Литвинов43. АхмедовЗащитник
Защитник2. Рябчук22. АззиЗащитник
Полузащитник25. Пруцев21. ДжабраиловПолузащитник
Полузащитник 47. Зобнин75. ШихалиевПолузащитник 
Полузащитник28. Зорин9. Р. МагомедовПолузащитник
Полузащитник27. Дмитриев19. ЗиновичПолузащитник
Нападающий91. Заболотный98. БудуновНападающий
Нападающий9. Угальде25. АгаларовНападающий
Главный тренерДеян СтанковичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел БК «Бетсити» оценил вероятность победы москвичей в основное время коэффициентом 1.47 (в матче чемпионате он был немного выше - 1.52). Победа «Динамо» котируется за 7.80. На ничью можно поставить за 4.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Если исходить из расчетов букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа спартаковцев со счетом 1:0. В линии «Бетсити» этот вариант идет с коэффициентом 5.50.

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в основное время команды сразу приступят к исполнению 11-метровых штрафных ударов. Победителю в серии пенальти начисляется два очка, проигравшему - одно.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

«Матч ТВ» покажет игру в столице бесплатно.

Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Билет на кубковый матч уже доступны официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - всего 90 рублей. Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется. 

«Спартак» выиграет Кубок России?

Аналитики «Бетсити» считают «Спартак»  вторым-третьим претендентом на трофей наравне с «Краснодаром» (коэффициент на выигрыш трофея составляет 6.50).  Ниже котируется только победа «Зенита» (3.10).

