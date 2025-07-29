Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кто такой Денис Гончар

Он стал послом России в Бельгии
Михаил Спиридонов
МИД России
МИД России

29 июля президент Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла России в Бельгии. Вместо освобожденного от должности Александра Токовинина он назначил Дениса Гончара. Что известно о дипломате – в справке «Ведомостей».

Денис Владимирович Гончар родился 9 ноября 1973 г. В 1996 г. с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России и в том же году начал карьеру во внешнеполитическом ведомстве. Занимал различные дипломатические должности как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом.

С 2007 по 2011 г. Гончар был советником постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене. В 2011–2018 гг. занимал пост старшего советника и советника-посланника в посольстве РФ в Вашингтоне. Кроме того, в 2017 г., после окончания полномочий посла Сергея Кисляка (22 июля), исполнял обязанности временного поверенного в делах России в США. 10 февраля 2017 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

В 2018 г. назначен заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России, который курирует отношения с Абхазией, Арменией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией. 3 апреля 2019 г. стал директором этого департамента. 8 июня 2020 г. Гончару присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

13 февраля 2024 г. получил ранг чрезвычайного и полномочного посла. 29 июля 2025 г. указом президента назначен послом России в Бельгии. 

Денис Гончар свободно владеет английским, французским и арабским языками. За многолетнюю дипломатическую службу и значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса страны 5 января 2025 г. был удостоен Почетной грамоты президента России. Награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021), благодарностью президента Российской Федерации (2022).

Женат, есть сын и дочь. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных