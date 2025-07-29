Кто такой Денис Гончар

Кто такой Денис ГончарОн стал послом России в Бельгии
Денис Владимирович Гончар родился 9 ноября 1973 г. В 1996 г. с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел России и в том же году начал карьеру во внешнеполитическом ведомстве. Занимал различные дипломатические должности как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом.
С 2007 по 2011 г. Гончар был советником постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене. В 2011–2018 гг. занимал пост старшего советника и советника-посланника в посольстве РФ в Вашингтоне. Кроме того, в 2017 г., после окончания полномочий посла Сергея Кисляка (22 июля), исполнял обязанности временного поверенного в делах России в США. 10 февраля 2017 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
В 2018 г. назначен заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России, который курирует отношения с Абхазией, Арменией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией. 3 апреля 2019 г. стал директором этого департамента. 8 июня 2020 г. Гончару присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.
13 февраля 2024 г. получил ранг чрезвычайного и полномочного посла. 29 июля 2025 г. указом президента назначен послом России в Бельгии.
Денис Гончар свободно владеет английским, французским и арабским языками. За многолетнюю дипломатическую службу и значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса страны 5 января 2025 г. был удостоен Почетной грамоты президента России. Награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021), благодарностью президента Российской Федерации (2022).
Женат, есть сын и дочь.