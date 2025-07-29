Кто такой Денис Гончар

С 2007 по 2011 г. Гончар был советником постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене. В 2011–2018 гг. занимал пост старшего советника и советника-посланника в посольстве РФ в Вашингтоне. Кроме того, в 2017 г., после окончания полномочий посла Сергея Кисляка (22 июля), исполнял обязанности временного поверенного в делах России в США. 10 февраля 2017 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.