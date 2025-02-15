Что такое режим «Ковер» и когда он вводится

Что такое режим «Ковер» и когда он вводитсяСигнал объявляют при незаконном пересечении воздушного пространства России
Что такое режим «Ковер» и какие ограничения он накладывает.
Когда вводится режим «Ковер»
Порядок и условия введения режима (сигнала) «Ковер» регламентируются постановлением правительства России «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ» (в последней редакции действует до 1 ноября 2026 г.). Согласно пункту 173 этого документа, сигналу «Ковер» предшествует сигнал «Режим» – он подается российскими органами противовоздушной обороны (ПВО) при появлении судна, нарушившего порядок использования воздушного пространства страны. Центры Единой системы организации воздушного движения (ОрВД) в этом случае должны связаться с командиром борта, если с ним есть радиосвязь, и предупредить о поданном сигнале, а также оказать необходимую помощь в прекращении нарушения.
Если эти меры не принесли результата, то в соответствии с пунктом 176 этого же постановления органы ПВО могут в исключительных случаях подать сигнал «Ковер» при:
незаконном пересечении государственной границы РФ воздушным судном;
применении оружия и боевой техники Вооруженных сил РФ по воздушному судну-нарушителю;
при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов.
Силы ПВО доводят сигнал «Ковер» и информацию о границах района, в котором он действует, до соответствующих центров Единой системы. Поданный сигнал «Ковер» представляет собой требование всем воздушным судам немедленно совершить посадку или покинуть район действия режима (центры Единой системы должны в свою очередь принять необходимые меры для этого). Исключение составляют самолеты, задействованные для борьбы с судном-нарушителем или же выполняющие задачи поиска и спасения. Аэропорты, соответственно, не осуществляют отправку и прием рейсов.
В случае невыполнения экипажем воздушного судна требований о прекращении нарушения силы ПВО могут применить к нему меры «в соответствии с законодательством РФ».
Случаи введения режима «Ковер»
21 декабря 2024 г. план «Ковер» объявлялся в аэропорту Ижевска в связи с атакой БПЛА в Казани, сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов. В самой столице Татарстана, в которой зафиксировали восемь прилетов БПЛА, действовали ограничения на работу аэропорта, вводился ли режим «Ковер», не уточнялось.
Режим «Ковер» вводился утром 25 декабря в аэропорту Грозного в связи с атаками украинских беспилотников, заявлял 27 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко. В тот день следовавший из Баку самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (Azal) предпринял две неудачные попытки сесть в Грозном. Командиру были предложены другие аэропорты, но он принял решение следовать в Актау (Казахстан), где судно потерпело крушение при заходе на посадку. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли.
8 января Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковер» над российским городом, после чего приняла решение приостановить все рейсы по этому маршруту из соображений безопасности на «неопределенное время».
14 января режим «Ковер» из-за угрозы атаки дронов на один час вводился в районе пензенского аэропорта, а 17 января – в районе аэропорта «Владикавказ». 18 января сигнал «Ковер» объявлялся в «Пулково», в тот день ПВО РФ перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. 3 февраля этот режим вновь вводился в аэропорту «Владикавказ».