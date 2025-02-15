Что такое режим «Ковер» и когда он вводится

Режим «Ковер» вводился утром 25 декабря в аэропорту Грозного в связи с атаками украинских беспилотников, заявлял 27 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко. В тот день следовавший из Баку самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (Azal) предпринял две неудачные попытки сесть в Грозном. Командиру были предложены другие аэропорты, но он принял решение следовать в Актау (Казахстан), где судно потерпело крушение при заходе на посадку. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли.