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Что такое режим «Ковер» и когда он вводится

Сигнал объявляют при незаконном пересечении воздушного пространства России
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Что такое режим «Ковер» и какие ограничения он накладывает.

Когда вводится режим «Ковер»

Порядок и условия введения режима (сигнала) «Ковер» регламентируются постановлением правительства России «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ» (в последней редакции действует до 1 ноября 2026 г.). Согласно пункту 173 этого документа, сигналу «Ковер» предшествует сигнал «Режим» – он подается российскими органами противовоздушной обороны (ПВО) при появлении судна, нарушившего порядок использования воздушного пространства страны. Центры Единой системы организации воздушного движения (ОрВД) в этом случае должны связаться с командиром борта, если с ним есть радиосвязь, и предупредить о поданном сигнале, а также оказать необходимую помощь в прекращении нарушения.

Если эти меры не принесли результата, то в соответствии с пунктом 176 этого же постановления органы ПВО могут в исключительных случаях подать сигнал «Ковер» при:

  • незаконном пересечении государственной границы РФ воздушным судном;

  • применении оружия и боевой техники Вооруженных сил РФ по воздушному судну-нарушителю;

  • при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов.

Силы ПВО доводят сигнал «Ковер» и информацию о границах района, в котором он действует, до соответствующих центров Единой системы. Поданный сигнал «Ковер» представляет собой требование всем воздушным судам немедленно совершить посадку или покинуть район действия режима (центры Единой системы должны в свою очередь принять необходимые меры для этого). Исключение составляют самолеты, задействованные для борьбы с судном-нарушителем или же выполняющие задачи поиска и спасения. Аэропорты, соответственно, не осуществляют отправку и прием рейсов.

В случае невыполнения экипажем воздушного судна требований о прекращении нарушения силы ПВО могут применить к нему меры «в соответствии с законодательством РФ».

Случаи введения режима «Ковер»

21 декабря 2024 г. план «Ковер» объявлялся в аэропорту Ижевска в связи с атакой БПЛА в Казани, сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов. В самой столице Татарстана, в которой зафиксировали восемь прилетов БПЛА, действовали ограничения на работу аэропорта, вводился ли режим «Ковер», не уточнялось.

Режим «Ковер» вводился утром 25 декабря в аэропорту Грозного в связи с атаками украинских беспилотников, заявлял 27 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко. В тот день следовавший из Баку самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (Azal) предпринял две неудачные попытки сесть в Грозном. Командиру были предложены другие аэропорты, но он принял решение следовать в Актау (Казахстан), где судно потерпело крушение при заходе на посадку. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли.

26 декабря были введены временные ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и «Калуга» для обеспечения безопасности полетов. В «Шереметьево» и аэропорту Калуги тогда поясняли, что над их воздушным пространством вводился режим «Ковер».

Вечером 1 января 2025 г. временные ограничения на полеты для гражданских судов были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. В пензенском аэропорту тогда пояснили, что ограничения вводились в связи с объявлением плана «Ковер».

8 января Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковер» над российским городом, после чего приняла решение приостановить все рейсы по этому маршруту из соображений безопасности на «неопределенное время».

14 января режим «Ковер» из-за угрозы атаки дронов на один час вводился в районе пензенского аэропорта, а 17 января – в районе аэропорта «Владикавказ». 18 января сигнал «Ковер» объявлялся в «Пулково», в тот день ПВО РФ перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. 3 февраля этот режим вновь вводился в аэропорту «Владикавказ».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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