ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Новое дело «Армады»

«Дочка» IT-холдинга «Армада» породила новое уголовное дело

Неустановленные лица могли вывести из компании 91,8 млн рублей
Это не первое уголовное дело вокруг деятельности «Армады»
Это не первое уголовное дело вокруг деятельности «Армады»
Сергей Портер / Ведомости

В ноябре прошлого года следователи столичной полиции возбудили уголовное дело против неустановленных лиц, несколько лет назад руководивших компанией «Армада софт». Фигуранты уголовного дела подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из соответствующего постановления следователя московской полиции («Ведомости» ознакомились с копией). Не позднее марта 2012 г. эти лица заключили несколько договоров с компанией «Дом для ПК», по которым ей перечислили 91,8 млн руб. Но фактически эти работы выполнили сами сотрудники «Армада софт» и оплачены они были из бюджета, следует из постановления. Источник «Ведомостей» в ГУ МВД подтвердил возбуждение уголовного дела.

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