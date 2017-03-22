«Дочка» IT-холдинга «Армада» породила новое уголовное дело

Это не первое уголовное дело вокруг деятельности «Армады»
Сергей Портер / Ведомости
В ноябре прошлого года следователи столичной полиции возбудили уголовное дело против неустановленных лиц, несколько лет назад руководивших компанией «Армада софт». Фигуранты уголовного дела подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из соответствующего постановления следователя московской полиции («Ведомости» ознакомились с копией). Не позднее марта 2012 г. эти лица заключили несколько договоров с компанией «Дом для ПК», по которым ей перечислили 91,8 млн руб. Но фактически эти работы выполнили сами сотрудники «Армада софт» и оплачены они были из бюджета, следует из постановления. Источник «Ведомостей» в ГУ МВД подтвердил возбуждение уголовного дела.