Uber обдумывал покупку стартапа Энтони Левандовски уже в дни его ухода из Google

Uber Technologies начала вести переговоры с инженером Энтони Левандовски о покупке у него стартапа по созданию беспилотных автомобилей на третий день после его увольнения из Google. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на заявление адвокатов Google, прозвучавшее в среду, 12 апреля, в федеральном суде Сан-Франциско. Левандовски был одним из ключевых разработчиков проекта Google по созданию беспилотных автомобилей, но в конце января 2016 г. он покинул компанию ради запуска в Кремниевой долине собственного стартапа Ottomotto.

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