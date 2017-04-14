Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Uber предсказал иск

Uber обдумывал покупку стартапа Энтони Левандовски уже в дни его ухода из Google

Тогда же его юристы начали обдумывать защиту от исков
Юристы Uber знали, что покупка стартапа Ottomotto может привести к искам
Юристы Uber знали, что покупка стартапа Ottomotto может привести к искам
Ottomotto

Uber Technologies начала вести переговоры с инженером Энтони Левандовски о покупке у него стартапа по созданию беспилотных автомобилей на третий день после его увольнения из Google. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на заявление адвокатов Google, прозвучавшее в среду, 12 апреля, в федеральном суде Сан-Франциско. Левандовски был одним из ключевых разработчиков проекта Google по созданию беспилотных автомобилей, но в конце января 2016 г. он покинул компанию ради запуска в Кремниевой долине собственного стартапа Ottomotto.

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