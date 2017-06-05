Тайваньская Sercomm планирует собирать интернет-роутеры в России Е. Разумный / Ведомости

Производитель пользовательского интернет-оборудования Sercomm открыл в России инженерный центр - в нем, в частности, будет разрабатываться программное обеспечение для роутеров и других устройств, которые компания планирует собирать в России. Об это рассказали президент Sercomm Джеймс Ванг и руководитель ее российского подразделения Глеб Федоров.

По его словам, сейчас Sercomm ведет переговоры о сотрудничестве с двумя российскими сборщиками электроники (конкретные компании он не назвал). Планируется, что партнеры будут собирать около 100 000 роутеров Sercomm в месяц - это будет сборка полного цикла, утверждает Федоров.

По словам источника, близкого к Sercomm, себестоимость роутеров, которая обсуждается с потенциальными российскими партнерами, должна быть ниже, чем стоимость последних закупок МГТС и «Ростелекома». Например, весной 2016 г. МГТС подвела итоги конкурса, по итогам которого стоимость абонентского устройства составила менее $42 за терминал, сообщает он. Как показывает опыт, инвестиции в такие сборочные проекты составляют около 2% от стоимости готового изделия отмечает источник, близкий к Sercomm. То есть инвестции Sercomm в развитие сборочного производства в России за год могут составить около $1,2 млн. Появление первых роутеров российской сборки собеседник «Ведомостей» ожидает в 2018 г.

Собранные в России роутеры будут стоить дороже тайваньских, не скрывает Федоров. Но они будут востребованы госкомпаниями и крупными операторами в связи с политикой импортозамещения, декларируемой государством, считает он. Sercomm, в частности, рассчитывает на получение 15-процентной преференции на конкурсах, проводимых такими структурами, - собранные в России роутеры должны рассматриваться как отечественное оборудование, надеется Федоров.

Нормативная база, регулирующая закупки такого оборудования, как роутеры, госкорпорациями и компаниями с государственным участием, дает возможность широко трактовать определение российского товара, говорит член экспертного совета Минпромторга (проводит экспертизу оборудования для подтверждения его российского происхождения) Светлана Аппалонова. При наличии сертификата Торгово-промышленной палаты тайваньский производитель действительно может рассчитывать на 15-процентную преференцию на торгах, проводимых такими структурами, считает она.

ZTE принимает активное участие в тендерах на поставки оборудования для российских операторов — она предлагает заказчикам оборудование китайского производства, передал «Ведомостям» старший вице-президент «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян. Как показывает практика, эта продукция по-прежнему конкурентноспособна как по качеству, так и по стоимости, отмечает он. Но, принимая во внимание тенденцию к импортозамещению, ZTE также ведет переговоры с российскими партнерами о локализации производства, утверждает Погосян. По его словам, окончательное решение будет приниматься в случае крупных, якорных заказов от одного или нескольких операторов.

Согласно международному и российскому законодательству, МГТС как естественная монополия должна предоставлять 15-процентную преференцию производителям более чем 100 стран, в том числе из Китая и с Тайваня, говорит представитель оператора Татьяна Мартьянова. Поэтому факт сборки роутера в России для МГТС ничего не меняет c точки зрения цены. С другой стороны, наличие собственного завода в России позволит производителю существенно сократить сроки поставок, а также нарастить производственные и логистические компетенции, которые в будущем дадут конкурентные преимущества по сравнению с компаниями-импортерами, считает Мартьянова.

«Ростелеком» дает 15-процентную преференцию российским товарам в случаях, предусмотренных законодательством и положением компании о закупках, говорит ее представитель Валерий Костарев. Выбор поставщиков это не усложнило — офис закупок подготовился к изменениям, утверждает он. В ходе проведения торгов иногда снижение цен на абонентское оборудование может составлять и 20%, и 30%, и даже 40%, отмечает Костарев.