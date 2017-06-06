IBM разработала чип с топологией 5 нанометров

IBM сама больше производит чипов, но GlobalFoundries и Samsung могут лицензировать эту технологию David Paul Morris / Bloomberg

Корпорация IBM сообщила, что создала процесс изготовления чипов с топологией 5 нанометров (нм). Предыдущая разработка, чип с топологией 7 нм, анонсировалась менее двух лет назад. В сравнении с самой передовой разработкой, находящейся в производстве, – с топологией 10 нм (таков процессор от Qualcomm – Snapdragon 835, он установлен в флагмане Samsung Galaxy S8) 5-нанометровый чип потребляет на 75% меньше энергии, его производительность выше на 40%, сообщает IBM. Экономичность нового чипа позволит вдвое-втрое увеличить срок работы батарей будущих смартфонов и других мобильных устройств.