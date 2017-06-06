ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: IBM сожмется до 5 нанометров

IBM разработала чип с топологией 5 нанометров

В России пока что производятся чипы с топологией 65 нанометров

Корпорация IBM сообщила, что создала процесс изготовления чипов с топологией 5 нанометров (нм). Предыдущая разработка, чип с топологией 7 нм, анонсировалась менее двух лет назад. В сравнении с самой передовой разработкой, находящейся в производстве, – с топологией 10 нм (таков процессор от Qualcomm – Snapdragon 835, он установлен в флагмане Samsung Galaxy S8) 5-нанометровый чип потребляет на 75% меньше энергии, его производительность выше на 40%, сообщает IBM. Экономичность нового чипа позволит вдвое-втрое увеличить срок работы батарей будущих смартфонов и других мобильных устройств.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике