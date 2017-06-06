ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Tencent развернулась в долине

Tencent стала самым активным китайским инвестором в Кремниевой долине

Из иностранных инвесторов больше ее в американские стартапы вкладывает только Samsung

Корпорация Tencent Holdings стала крупнейшим из китайских инвесторов в Кремниевой долине. Она инвестирует в различные технологические направления – от электромобилей до космического туризма и добычи полезных ископаемых на астероидах.

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