Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Tencent развернулась в долине
Tencent стала самым активным китайским инвестором в Кремниевой долине
Из иностранных инвесторов больше ее в американские стартапы вкладывает только Samsung
- Дэн Стрампф
- / The Wall Street Journal
Tencent – самая дорогая китайская компания с рыночной капитализацией $328 млрд
Mark Schiefelbein / AP
Корпорация Tencent Holdings стала крупнейшим из китайских инвесторов в Кремниевой долине. Она инвестирует в различные технологические направления – от электромобилей до космического туризма и добычи полезных ископаемых на астероидах.
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