Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Apple с Amazon ставят на память

Apple и Amazon профинансируют покупку тайваньской Foxconn производства чипов памяти Toshiba Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Apple и Amazon присоединились к заявке тайваньской Foxconn на сумму свыше $20 млрд на покупку производства полупроводниковых микрочипов Toshiba, сообщили агентство Reuters и газета Financial Times (FT) со ссылкой на интервью гендиректора Foxconn Терри Гоу газете Nikkei. По его словам, заявка с их участием уже отправлена, а о ее деталях станет известно «в надлежащее время».