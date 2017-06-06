Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Apple с Amazon ставят на память
Apple и Amazon профинансируют покупку тайваньской Foxconn производства чипов памяти Toshiba
Японское правительство пока против сделки
- Олег Сальманов
- / Ведомости
Apple и Amazon профинансируют покупку тайваньской Foxconn производства чипов памяти Toshiba
Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Apple и Amazon присоединились к заявке тайваньской Foxconn на сумму свыше $20 млрд на покупку производства полупроводниковых микрочипов Toshiba, сообщили агентство Reuters и газета Financial Times (FT) со ссылкой на интервью гендиректора Foxconn Терри Гоу газете Nikkei. По его словам, заявка с их участием уже отправлена, а о ее деталях станет известно «в надлежащее время».
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