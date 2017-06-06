Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Google слишком много платит
Акционерам Google не нравится, что компания много тратит на лоббирование и вознаграждение менеджерам
Они хотят оспорить ряд решений на годовом собрании акционеров
- Мэдисон Мэрридж,
- Ричард Уотерс
- / Financial Times
Акционеры критикуют Google за чрезмерные расходы на лоббирование и вознаграждение менеджерам
Максим Стулов / Ведомости
Alphabet, материнская компания интернет-гиганта Google, столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны акционеров. Три самых влиятельных советника крупнейших инвесторов Alphabet – ISS, Glass Lewis и Pirc – рекомендовали акционерам оспорить на годовом собрании решения компании по ряду вопросов, в том числе о выплате $200 млн вознаграждения исполнительному директору Google Сундару Пичаи.
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