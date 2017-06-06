Интернет и digital
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Google слишком много платит

Акционерам Google не нравится, что компания много тратит на лоббирование и вознаграждение менеджерам

Они хотят оспорить ряд решений на годовом собрании акционеров
  • Мэдисон Мэрридж,
  • Ричард Уотерс
  • / Financial Times

Alphabet, материнская компания интернет-гиганта Google, столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны акционеров. Три самых влиятельных советника крупнейших инвесторов Alphabet – ISS, Glass Lewis и Pirc – рекомендовали акционерам оспорить на годовом собрании решения компании по ряду вопросов, в том числе о выплате $200 млн вознаграждения исполнительному директору Google Сундару Пичаи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике