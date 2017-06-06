Акционерам Google не нравится, что компания много тратит на лоббирование и вознаграждение менеджерам

Они хотят оспорить ряд решений на годовом собрании акционеров

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Google слишком много платит

Акционеры критикуют Google за чрезмерные расходы на лоббирование и вознаграждение менеджерам Максим Стулов / Ведомости

Alphabet, материнская компания интернет-гиганта Google, столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны акционеров. Три самых влиятельных советника крупнейших инвесторов Alphabet – ISS, Glass Lewis и Pirc – рекомендовали акционерам оспорить на годовом собрании решения компании по ряду вопросов, в том числе о выплате $200 млн вознаграждения исполнительному директору Google Сундару Пичаи.