Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Однополая цензура
Издательствам все сложнее работать с переводной литературой
Американская писательница намерена разорвать контракт с «Росмэном» из-за отредактированной ЛГБТ-сцены
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Сотрудники издательских компаний говорят, что впервые писатель публично угрожает разорвать контракт с российским издательством из-за отредактированных ЛГБТ-сцен
Евгений Разумный / Ведомости
Американская писательница Виктория Шваб 10 июня сообщила в Twitter со ссылкой на своего российского фаната, что издательство «Росмэн» удалило из российского перевода серии Shades of Magic всю линию с романом между ЛГБТ-героями. Это было сделано без ее разрешения и без уведомления, настаивает она. «Российская версия была одной из моих любимых <...> Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством», – написала Шваб.
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