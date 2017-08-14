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Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Однополая цензура

Издательствам все сложнее работать с переводной литературой

Американская писательница намерена разорвать контракт с «Росмэном» из-за отредактированной ЛГБТ-сцены

Американская писательница Виктория Шваб 10 июня сообщила в Twitter со ссылкой на своего российского фаната, что издательство «Росмэн» удалило из российского перевода серии Shades of Magic всю линию с романом между ЛГБТ-героями. Это было сделано без ее разрешения и без уведомления, настаивает она. «Российская версия была одной из моих любимых <...> Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством», – написала Шваб.

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