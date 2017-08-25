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Чиновники перепутали протоколы конкурса на 466 млн рублей

Информация о победителях на разных сайтах расходится

Петербургский комитет по печати и взаимодействию со СМИ в четверг подвел итоги конкурса на размещение наружной рекламы. Протоколы были опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, на сайте площадки (автоматизированная система электронных торгов Сбербанка), а также на сайте петербургской администрации.

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