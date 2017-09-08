«Ростелеком» уверен в уникальности Microsoft

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Импортозамещение для России – как плюс, так и минус, считают эксперты Евгений Разумный / Ведомости

В начале сентября «Ростелеком» объявил закупку облачного софта Microsoft на 150,2 млн руб., чтобы перепродать его клиентам. Microsoft должен обеспечить 20%-ную маржинальность этих продаж, говорится в материалах закупки.

Есть и документ с обоснованием невозможности закупки отечественного софта – из реестра, который ведет Минкомсвязи. Писать его «Ростелеком» обязан: с 1 января 2016 г. этим реестром ограничена свобода госорганов в области закупок софта, если же софт не устраивает госзаказчика, он должен объяснить чем. Летом 2016 г. первый зампред правительства Игорь Шувалов обязал госкомпании следовать правилам для госорганов.

«Ростелеком» в обосновании сообщает, что Office 365 от Microsoft уникален. Дальше оператор описывает некоторые продукты из пакета Office 365 – теми же словами, которые использует в маркетинговых материалах «Вымпелком», также предлагающий облачные сервисы Microsoft. Аналогичного отечественного программного обеспечения «Ростелеком» в реестре не находит: «Есть лишь некоторые условные аналоги, не в полной мере соответствующие отдельным элементам Office 365». Представитель оператора не прокомментировал формулировки документа.

С ноября 2016 г. «Ростелеком» – дистрибутор отечественного продукта «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ): он внесен в офисную категорию реестра Минкомсвязи. Оператор закупил лицензий «Моего офиса» на 285 млн руб., как объясняла компания, она видит коммерческую перспективу в продаже именно софта НОТ. В прошлом году стало известно, что «Ростелеком» меняет часть почтового сервиса московской мэрии с Microsoft на продукт НОТ.

Представитель НОТ говорит, что «Ростелекому» направлено подробное описание «Моего офиса», в том числе облачной платформы, и готова рассказать о ней дополнительно.

Как это по-русски В 2019 г. на 80% компьютеров чиновников должны быть установлены офисные пакеты и операционные системы отечественного производства, говорится в методических рекомендациях Минкомсвязи. Госорганы должны будут заменять отечественным как уже купленный софт, так и еще только планируемый. К концу 2017 г. российские офисные пакеты должны появиться на рабочих местах не менее 50% чиновников.

Законодательство ограничивает закупку лишь лицензий на софт, но если с помощью этого софта оказывается услуга – то нет, объясняет особенность сделки «Ростелекома» с Microsoft директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Закупка именно облачного софта Microsoft и предоставление облачного сервиса фактически дает возможность использования зарубежного софта в обход требований государства, указывает Массух, а у «Ростелекома» масса государственных заказчиков, которые могли бы пользоваться такой услугой. Неправильно, наверное, что госоператор поддерживает иностранного вендора и противоречит курсу на импортозамещение, рассуждает Массух.

Ограничение не распространяется на закупку услуг, подтверждает представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров. Министерство предлагает ряд норм для регулирования таких закупок. Изменения в специальное постановление правительства сейчас согласуются в ведомствах, информирует Захаров.

«Ростелеком» уже несколько лет предоставляет бизнес-заказчикам сервисы на технологиях Microsoft, говорит представитель оператора, продавать их «Ростелеком» намерен малому и среднему бизнесу, но не госорганам – для них НОТ. В отличие от госзаказчиков, замечает он, частному бизнесу не нужны усиленные меры защиты данных.

Скорее всего формулировки «уникального» Оffice 365 и «условных» отечественных аналогов не предполагают их прямого сравнения, рассуждает собеседник в руководстве крупного системного интегратора, знакомого с продуктами и Microsoft, и НОТ: продукты Microsoft пользуются спросом, «Ростелеком» хочет его удовлетворять и легально, в соответствии с действующим законодательством, иметь их в своем продуктовом портфеле, поэтому в этом ключе и написано обоснование. Для IT-импортозамещения в России это как плюс, так и минус: с одной стороны, отечественный разработчик недополучает денег для развития продукта, с другой – вынужден конкурировать с глобальным вендором, что весьма полезно для качества продукта, объясняет он. По данным собеседника «Ведомостей», сейчас продукты НОТ тестируют несколько крупных российских заказчиков, их пожелания помогают постоянно совершенствовать решения компании. С точки зрения качества отечественные продукты прогрессируют, но, видимо, не так быстро, как от них ожидал рынок на старте IT-импортозамещения, полагает он.

Представитель Microsoft отказался от комментариев. Госсектор всегда занимал в выручке российского Microsoft около 15%, но в последний год – поменьше, рассказывал «Ведомостям» человек, знакомый с руководством российского офиса компании.