Никифоров предложил отслеживать потребителей незаконного контента
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает современные методы блокировок порталов с незаконным контентом неэффективными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления министра во время правительственного часа в Госдуме.
Он заявил, что не исключает возможности того, что нужно отслеживать пользователей, которые ищут незаконную инормацию или осуществляют доступ к противоправному контенту. «…С точки зрения правоохранительных органов нам гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию, - сказал министр (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). - Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту».
Но из-за того что трафик зашифрован, чиновники не могут определить, к какому именно противоправному контенту пользователи получают доступ. «При этом в силу того, что все это зашифровано, никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений», - цитирует министра «Интерфакс».
Представитель Минкомсвязи пока не ответил на запрос «Ведомостей».