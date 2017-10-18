Никифоров предложил отслеживать потребителей незаконного контента

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров А. Махонин / Ведомости

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает современные методы блокировок порталов с незаконным контентом неэффективными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления министра во время правительственного часа в Госдуме.

Он заявил, что не исключает возможности того, что нужно отслеживать пользователей, которые ищут незаконную инормацию или осуществляют доступ к противоправному контенту. «…С точки зрения правоохранительных органов нам гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию, - сказал министр (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). - Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту».

Но из-за того что трафик зашифрован, чиновники не могут определить, к какому именно противоправному контенту пользователи получают доступ. «При этом в силу того, что все это зашифровано, никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений», - цитирует министра «Интерфакс».

Представитель Минкомсвязи пока не ответил на запрос «Ведомостей».