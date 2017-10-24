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Валерий Кодачигов
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Россия распробовала Apple Pay

Россия обогнала страны Европы по количеству банков, подключающих к Apple Pay

Россия запоздала с оснащением торговых точек терминалами и сразу стала устанавливать современное оборудование

Россия обогнала страны Европы по количеству подключенных к системе Apple Pay банков и платежных систем, следует из данных на сайте Apple. Сейчас в России к Apple Pay можно привязать карты 39 банков, платежной системы «Яндекс.Деньги», карты «Кукуруза» (совместный проект «Евросети» и «Центра финансовых технологий») и «Билайн» (выпускаются «Вымпелкомом» и РНКО «Платежный центр»).

А в Европе (без учета России) расплачиваться Apple Pay могут держатели карт 48 банков. Лидирует Великобритания, где подключить Apple Pay могут клиенты 29 банков. Второе место делят Ирландия, Италия и Франция – в каждой из этих стран Apple Pay доступна клиентам шести банков.

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