Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Россия распробовала Apple Pay
Россия обогнала страны Европы по количеству банков, подключающих к Apple Pay
Россия запоздала с оснащением торговых точек терминалами и сразу стала устанавливать современное оборудование
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Чаще всего Apple Pay нужен для небольших ситуативных покупок по пути на работу или учебу
Максим Стулов / Ведомости
Россия обогнала страны Европы по количеству подключенных к системе Apple Pay банков и платежных систем, следует из данных на сайте Apple. Сейчас в России к Apple Pay можно привязать карты 39 банков, платежной системы «Яндекс.Деньги», карты «Кукуруза» (совместный проект «Евросети» и «Центра финансовых технологий») и «Билайн» (выпускаются «Вымпелкомом» и РНКО «Платежный центр»).
А в Европе (без учета России) расплачиваться Apple Pay могут держатели карт 48 банков. Лидирует Великобритания, где подключить Apple Pay могут клиенты 29 банков. Второе место делят Ирландия, Италия и Франция – в каждой из этих стран Apple Pay доступна клиентам шести банков.
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