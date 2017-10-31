Чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают колл-центры. Искусственный интеллект может быть и полезным, и забавным – смотря на что его натаскивать

Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Поговори со мною, Ленин

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Спустя 100 лет у россиян вновь появилась возможность задать вопросы Ленину РИА Новости

Если кому-то в канун столетия Октябрьской революции захочется обсудить наболевшее с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным, то некое представление о его взглядах можно будет получить с помощью его чат-бота – виртуального собеседника в мессенджере. Говорящего Ленина создал Виктор Куряшкин, разработчик чат-бота президента Сбербанка Германа Грефа.

Пока что с чат-ботом Ленина можно будет поговорить о том, что было интересно реальному Ленину: революции и победе мировой революции. Но Куряшкин планирует приучить его читать и комментировать современные новости так, как это сделал бы живой Владимир Ильич.