Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Поговори со мною, Ленин
Поговори со мною, Ленин
Чат-боты воскрешают исторических персонажей и убивают колл-центры. Искусственный интеллект может быть и полезным, и забавным – смотря на что его натаскивать
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Спустя 100 лет у россиян вновь появилась возможность задать вопросы Ленину
РИА Новости
Если кому-то в канун столетия Октябрьской революции захочется обсудить наболевшее с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным, то некое представление о его взглядах можно будет получить с помощью его чат-бота – виртуального собеседника в мессенджере. Говорящего Ленина создал Виктор Куряшкин, разработчик чат-бота президента Сбербанка Германа Грефа.
Пока что с чат-ботом Ленина можно будет поговорить о том, что было интересно реальному Ленину: революции и победе мировой революции. Но Куряшкин планирует приучить его читать и комментировать современные новости так, как это сделал бы живой Владимир Ильич.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}