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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Газпромбанк снял трубку

Надолго ли Газпромбанк стал акционером «Мегафона»

Эксперты подозревают, что он купил 19% акций оператора в интересах Алишера Усманова и партнеров

Шведско-финская Telia Company сообщила, что продает оставшиеся 19% акций «Мегафона» Газпромбанку за 60,4 млрд руб. Ей принадлежал блокпакет (25,17%), но в начале октября компания продала на бирже 6,2% акций «Мегафона», выручив 22,5 млрд руб. (около $390 млн).

Telia – один из старейших зарубежных инвесторов в российские телекоммуникации. Совладельцем «Северо-Западного GSM», позднее переименованного в «Мегафон», она стала в 1993 г.

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