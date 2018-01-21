МГТС ждет дохода от "умных домов"

Но на услугу вряд ли будет массовый спрос, признает оператор

В наборы, которые он будет предлагать своим абонентам, войдут датчики открытия окон, протечки воды, датчики дыма Максим Стулов / Ведомости

Провайдер МГТС решил заработать на сдаче в аренду компонентов «умного дома». В наборы, которые он будет предлагать своим абонентам, войдут датчики открытия окон, протечки воды, датчики дыма. Еще МГТС предложит специальные модули, способные включать и выключать свет в помещении, а также подсоединенные к розеткам электроприборы, говорится в сообщении оператора.

МГТС уже сдает абонентам оборудование в аренду: смартфоны, камеры видеонаблюдения, системы сигнализации. На этом оператор с января по сентябрь 2017 г. заработал 2017 г. 60 млн руб. И аренда элементов «умного дома» должна увеличить доход оператора, надеется представитель МГТС Татьяна Мартьянова.

Но вряд ли услуга станет массовой, признает директор по маркетингу и развитию бизнеса Дмитрий Кулаковский, рассчитывающий на десятки тысяч подключений в долгосрочной перспективе. Всего же у МГТС к концу сентября 2017 г. было 1,4 млн абонентов, следует из данных «ТМТ Консалтинг».

За аренду одного комплекта МГТС планирует взимать либо 1450 руб., либо 3300 руб. Либо же можно будет полностью выкупить набор оборудования за 26500 или 66000 руб.

МГТС не раскрывает ARPU (средний ежемесячный счет) своих абонентов, но по оценке TelecomDaily этот показатель близок к 400 руб. «Умный дом» позволит нарастить в 3,5-8 раз ARPU тех абонентов, кто будет арендовать его компоненты, подсчитывает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но он напоминает, что операторы не первый год пытаются предлагать услуги «умного дома», но до сих пор из-за дорогого оборудования о массовом спросе на него речи не идет. Аренда оборудования как раз призвана решить проблему высоких цен, утверждает Кулаковский.

По предварительным данным AC&M-Consulting, в 2017 г. рынок интернета вещей («умный дом» - одна из его составляющих) в России достиг 9,3 млрд руб.,что на 22% превышает итог 2016 г. Доля частных пользователей в этом сегменте пока невелика – около 2%.

Но не один МГТС пытается развивать «интернет вещей» для частных пользователей. С октября прошлого года «Ростелеком» предлагает абонентам услуги видеонаблюдения через интернет (с декабря к нему добавился комплект охранных датчиков). Купить оборудование можно сразу или в рассрочку. C декабря 2016 г. комплект датчиков и регуляторов для умного дома Life Control продает «Мегафон», но сейчас думает и о предоставлении Life Control в аренду, говорит представитель Александр Борейко.

Выручку и количество пользователей комплектов умного дома «Ростелеком» и «Мегафон» не раскрывают. За первые три месяца, то есть к апрелю 2017 г. «Мегафон» продал в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 40 000 комплектов Life Control, говорил ранее его представитель.

Проводные решения для в формате умного дома помогут МГТС получить дополнительную выручку, рассуждает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Целевая аудитория таких услуг ограничена теми домохозяйствами, которые уже пользуются услугами проводного интернета и платного ТВ, отмечает он.