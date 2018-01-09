В Москве подешевел быстрый интернет

Провайдеры завлекают новых пользователей скидками

Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. самые популярные тарифы на доступ к проводному интернету (скорость - 50-100 Мбит/с) снизились в среднем на 4,5%. К такому выводу пришел департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, проанализировав тарифные сетки провайдеров. К концу года ежемесячная плата по ним составляла 549 руб. в месяц против 575 руб. в 2016 г. По данным ДИТ, проводным интернетом со скоростью доступа 50-100 Мбит/с пользуется почти половина абонентов Москвы – 47% (без учета пользователей пакетных услуг).

Сильнее, на 12,3% (до 672 руб.), снизилась плата по тарифам с еще большей скоростью доступа – 100-200 Мбит/с. По ним подключено 14% московских интернет-пользователей, посчитал ДИТ.

Обе категории тарифов обеспечивают достаточную скорость передачи данных для «тяжелого» видеоконтента.

Тарифы на интернет-доступ с низкими скоростями (до 50 Мбит/с), напротив, растут, выяснил ДИТ. За год они подорожали примерно на 8,5% до 433 руб. и фактически вернулись на уровень 2015 г., говорит аналитик департамента Евгений Альминов. По таким тарифам к интернету подключены 34% московских пользователей, как правило, это люди старшего поколения. Им интернет нужен для веб-серфинга, доступа к электронной почте, Skype, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.

Основная борьба ведется за тех пользователей, которые интересуются высокоскоростным доступом. Поэтому конкуренция между провайдерами в этом сегменте рынка и острее всего, говорит Альминов из ДИТ. Провайдерам выгодно переключать на них пользователей тарифов с низкой скоростью и абонентской платой, объясняет он. Соответственно, операторы не заинтересованы в продвижении и росте базы абонентов, подключающих интернет медленнее 50 Мбит/с, добавляет сотрудник крупного московского провайдера.

С тем, что из-за роста конкуренции между операторами высокоcкоростные тарифы снижаются, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, спрос в этом сегменте связан с тем, что к домашнему интернету по WiFi подключается все больше устройств – смартфонов, планшетов, смарт-телевизоров и других гаджетов. Соответственно, нужна большая скорость доступа. По словам Кускова, повышая или, во всяком случае, не снижая тарифы с небольшой скоростью, провайдеры стимулируют переподключение абонентов на более высокие скорости.

Конкуренция в скоростном сегменте 50-100 Мбит/с огромная, отмечает Мирзабеков. Если в 2014-2015 гг. абонент мог получить доступ на скорости 100 Мбит/с за 1000 руб. в месяц, то теперь это стоит примерно 600 руб., а если провайдер проводит промо-акцию - даже 250 руб. рассказывает он. «Искрателеком» также снижает высокоскоростные тарифы, рассказывает Мирзабеков. По его словам, зачастую такие тарифы - на грани себестоимости услуг.

Возможности для ценовой конкуренции практически исчерпаны, тарифы близки к себестоимости, согласен Альминов. Поэтому дальше операторы будут конкурировать пакетами услуг - в частности, там все чаще будет появляться контент, а также устройства для умного дома (камеры, датчики), прогнозирует он.