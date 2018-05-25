Технологии / ИТ-бизнес

SAP поможет Российскому футбольному союзу создать базу данных футболистов

Ее технологию использует победитель предыдущего чемпионата мира по футболу – Германия
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Российский футбольный союз (РФС) и российское подразделение SAP планируют создать систему управления данными российских команд по футболу. Об этом сообщили представители РФС и SAP.

В систему Smart Football войдут несколько модулей данных: аналитика об игроках для тренеров и спортивных медиков, информация о стадионах для проведения соревнований, рассказывает представитель SAP. По его словам, система способна загружать данные из открытых источников и уже действующих баз данных. Однако если готовой базы нет, придется вводить данные вручную, признает он.

Система будет хранить данные в российском ЦОДе SAP «Ростелекома», также рассказывает представитель SAP.

Внедрение системы Smart Football – часть стратегии развития российского футбола до 2030 г., утверждают представители SAP и РФС. Переговоры с SAP продлятся, вероятно, до начала осени 2018 г., считает исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. За год планируется запустить пилотный проект со сборными разных уровней, а за три года - масштабировать его на всю страну, говорит Алаев.

Систему SAP уже использует сборная Германии по футболу, выигравшая предыдущий чемпионат мира по футболу, европейские клубы, в том числе «Бавария» и «Манчестер Сити», рассказывает представитель SAP CIS.

Любая дополнительная информация в спорте полезна – она дает альтернативный взгляд и часто помогает найти новые проблемные области, отмечает гендиректор Iceberg – разработчика систем спортивной аналитики – Александр Мартынов. Но чтобы такая система аналитики была действительно полезна, ей нужны компетентные пользователи, указывает он. А сейчас тренерам и менеджерам клубов и сборных часто не хватает именно навыков работы с большими данными, это наибольшие риски для системы, полагает эксперт. Можно было бы создать и полностью отечественную систему, без иностранного ПО, но это должен быть качественный конкурентный продукт, отмечает он.

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